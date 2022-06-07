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Прокуратура запросила для миллиардера Михальченко 20 лет колонии

Прокурор запросил 20 лет для Михальченко за хищения при строительстве в Ново-Огареве
Прокурор попросил приговорить петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко к 20 годам колонии строго режима за хищения из бюджета при строительстве объектов в президентской резиденции
Дмитрий Михальченко
Дмитрий Михальченко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гособвинение попросило приговорить к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, который проходит по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента России в Ново-Огареве. Об этом сообщает «РИА Новости» с заседания во Втором Западном окружном военном суде.

Бывшего директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова, который также обвиняется в рамках этого дела, прокурор попросил приговорить к 18 годам в колонии общего режима и аналогичному штрафу.

Другими фигурантами дела стали бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, экс-гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев и экс-директор «Стройфасада» Сергей Литвинов. Гособвинитель попроси приговорить их к 8,5, 8 и 17 годам колонии общего режима соответственно, а также к штрафам в размере от 800 тыс. до 1 млн руб.

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Михальченко был арестован весной 2016 года по делу о контрабанде алкоголя; бизнесмен тогда связывал свое преследование с попыткой отобрать у него порт Бронка. В суде гособвинитель и свидетели упоминали тесные связи Михальченко с высокопоставленными силовиками. По обвинению в незаконном ввозе 4,5 тыс. бутылок вина, коньяка, кальвадоса, текилы и рома бизнесмен получил четыре года семь месяцев колонии. По этому делу Михальченко частично признал свою вину, но настаивал, что «не создавал никакю организованную группу»

Позднее Михальченко и нескольким менеджерам его компаний предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в резиденции президента «Ново-Огарево».

Речь идет о деле унитарного предприятия «Атэкс», учредителем которого была Федеральная служба охраны (ФСО). В 2015 году служба заказала «Атэксу» возведение «Объекта 53» — дома приемов в «Ново-Огарево», на работы было выделено 5,7 млрд руб. Работы не были завершены, и ФСО отсудила у «Атэкса» неустойку. В марте 2017 года нарушения при возведении «Объекта № 3» стали предметом уголовного дела.

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В начале мая «Коммерсантъ» сообщал, что Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Михальченко на 4 млрд руб.

В своем иске Генпрокуратура указала, что Михальченко, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) России, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Михальченко Ново-Огарево суд прокурор
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