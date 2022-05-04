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«Коммерсантъ» узнал о конфискации 4 млрд руб. у главы холдинга «Форум»

По данным издания, суд обратил в пользу государства около 4 млрд руб., конфискованных у миллиардера Михальченко. Предпринимателя задержали в марте 2016 года, его обвиняют в контрабанде и незаконном обогащении
Дмитрий Михальченко
Дмитрий Михальченко (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества главы холдинга «Форум», петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», одной из ключевых структур «Форума». Общая сумма изъятого составила почти 4 млрд руб.

В своем иске Генпрокуратура указала, что Михальченко, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) России, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей. В частности, указало ведомство, Михальченко способствовал трудоустройству на должности директора и первого заместителя директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова и Станислава Кюнера, которые ранее работали в подконтрольных миллиардеру компаниях.

После этого Каминов и Кюнер, полагают в прокуратуре, заключили от имени ФГУП «Атэкс» с ФСО 23 госконтракта на объектах госвласти и 28 договоров на ремонтные, строительные и реставрационные работы с подконтрольными Михальченко компаниями. В результате АО «Балтстрой», ЗАО «Стройфасад» и ООО «Стройкомплект» получили по этим договорам более 33 млрд руб., что привело сами компании, а также ООО «Центрфинанс» Михальченко к незаконному обогащению.

Ответчиками по иску, помимо бизнесмена, являлись Людмила Мурова, супруга экс-главы ФСО России Евгения Мурова, гендиректор морского перегрузочного комплекса «Бронка», отставной генерал КГБ Николай Негодов, ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый медицинский центр» и ООО «Центрфинанс», уточняет «Коммерсантъ».

Генпрокуратура также указала, что в связи с уголовным преследованием главы «Форума», чтобы избежать взыскания принадлежащего им имущества, Михальченко в 2017 году решил якобы избавиться от своих активов — целого ряда компаний. С этой целью, говорится в иске, Михальченко, будучи под стражей в СИЗО «Лефортово», выдал своей супруге и одной из сотрудниц АО «Балтстрой» доверенности на распоряжение имуществом.

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Суд в Москве арестовал осужденного бизнесмена Михальченко по другому делу
Общество

Михальченко, которого называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной преступной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).

Это произошло через месяц после того, как в порту Усть-Луга в Финском заливе были задержаны два контейнера-рефрижератора с 4,5 тыс. бутылок вина, коньяка, текилы, рома, кальвадоса и прочих дорогостоящих алкогольных напитков, оформленных по документам как строительный герметик и замороженные полуфабрикаты.

Сам Михальченко в ноябре 2017 года свою вину признал частично. «Я признаю вину частично и настаиваю, что не создавал никакую организованную группу. Я все это время сотрудничал со следствием. Кроме того, я добровольно в полном объеме возместил ущерб в размере 18 млн руб. [от занижения таможенных платежей]», — говорил он тогда.

Позже, в январе 2019 года, СК предъявил Михальченко новое обвинение в организации преступного сообщества и растрате в рамках дела о хищении 1,5 млрд руб. при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

В рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» состояние Дмитрия Михальченко в 2016 году оценивалось в 15,5 млрд руб.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
миллиардер конфискация имущества суд Москва
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