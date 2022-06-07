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КПРФ предложила сделать добровольным участие вузов в Болонском процессе

Компартия предлагает восстановить пятилетние программы специалитета в вузах, сделав обучение по схеме «бакалавриат плюс магистратура» добровольным для вузов, а не обязательным
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Группа депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, который предлагает внести изменения в закон об образовании, разрешив вузам самостоятельно устанавливать специалитет по всем направлениям обучения. Документ зарегистрирован в базе Госдумы.

Появление законопроекта направлено «на исправление ситуации в высшем образовании России, сложившейся в связи с непродуманным осуществлением вхождения нашей страны в Болонский процесс», говорится в пояснительной записке.

Смысл Болонского процесса заключается в том, чтобы обеспечить трансграничную мобильность студентов, для чего в российских вузах ввели двухступенчатую структуру высшего образования — бакалавриат и магистратуру по западному образцу.

«Однако утверждение такой структуры в системе высшего образования России как обязательной для большинства вузов и образовательных программ привело к практическому исключению из системы возможности получения высшего образования по программе специалитета по большинству специальностей и направлений подготовки», — указывают авторы законопроекта. Воспользоваться же преимуществами Болонской системы сумело «незначительное меньшинство» российских студентов, считают они.

Из-за снижения качества подготовки студентов в вузах «представляется целесообразным восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования», а также утвердить соответствующие образовательные стандарты, считают разработчики.

Внести соответствующие поправки авторы предлагают в статью 11 закона «Об образовании».

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Болонскую систему неоднократно критиковали различные высокопоставленные лица. Например, о том, что России нужно отказаться от Болонской системы и вернуться к собственным программам обучения в вузе, заявил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, критиковал ее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 24 мая объявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики.

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Болонский процесс — это движение по созданию единого Европейского пространства высшего образования, он был запущен 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Программы по подготовке бакалавров стали появляться в стране еще в 1990-е годы, а переход был завершен в 2011 году: за день до Нового года вступили в силу новые федеральные образовательные стандарты.

Некоторые курсы в ряде вузов до сих пор осуществляется по старой системе специалитета.

6 июня заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключили из Болонской системы.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — сообщил замминистра. По его словам, одним из оснований стало то, что руководители организаций высшей школы подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией России на Украине.

Афанасьев также пояснил, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения. По его словам, взамен будет создана национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Болонская система КПРФ законопроект
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