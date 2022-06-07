В Ненецком округе пропал топ-менеджер VK Владимир Габриелян
Два человека, в том числе топ-менеджер VK Владимир Габриелян, пропали в результате опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщает «Союз оленеводов НАО» на своей странице во «ВКонтакте».
По их данным, сообщение об инциденте от представителя Союза поступило в МЧС 6 июня в 17:38 мск.
«Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого Моря в сторону мыса Канин Нос <...> переходя реку Бугряница оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — сказано в сообщении.
Всего на вездеходах находились четыре человека, в том числе супруга Габриеляна Алена, которой удалось выбраться на берег. Судьба еще двух — Владимира Габриеляна и его знакомого — неизвестна.
Telegram-канал Baza сообщает, что Габриеляна и его спутника унесло в море.
Четыре дня назад Габриелян в последний раз выкладывал на своей странице во «Вконтакте» видео с поездкой на вездеходах «Шерп» по сложнопроходимой дороге. Геопозицию замдиректора VK не указал.
Габриелян работал в Mail.ru Group (нынешняя VK) с 2001 года, а в 2005-м занял пост вице-президента и технического директора компании. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров VK.