Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Минцифры сообщило о снижении «Билайном» стоимости звонков в ДНР и ЛНР Технологии и медиа, 02:10
В Ненецком округе пропал топ-менеджер VK Владимир Габриелян Общество, 01:48
Совет Европы сообщил о долге России на €74 млн по компенсациям ЕСПЧ Политика, 01:37
Собственник санатория «Русь» отверг обвинения прокуратуры в мошенничестве Общество, 01:24
Лакерник назвал «шагом к возвращению» допуск россиян к конгрессу ISU Спорт, 01:00
Российский McDonald's подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете Бизнес, 00:47
Захарова назвала «кровожадной» премьера Эстонии за позицию по Украине Политика, 00:42
Business Insider узнал о сокращении в Microsoft найма сотрудников Бизнес, 00:08
Почти 40% квартир нуждаются в ремонте после выезда арендаторов Недвижимость, 00:02
Власти предложили снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов Экономика, 00:00
Джонсон назвал «решающими» для страны итоги голосования о вотуме доверия Политика, 06 июн, 23:57
Хорватия в 150-м матче Модрича впервые за 11 лет не проиграла Франции Спорт, 06 июн, 23:40
США сочли закрытие неба для самолета Лаврова суверенным правом трех стран Политика, 06 июн, 23:39
Вучич обвинил ЕС в воровстве $600 млн у сербов из-за нефтяного эмбарго Политика, 06 июн, 23:36
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В Ненецком округе пропал топ-менеджер VK Владимир Габриелян

Два человека, в том числе топ-менеджер VK Владимир Габриелян, пропали в результате опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщает «Союз оленеводов НАО» на своей странице во «ВКонтакте».

По их данным, сообщение об инциденте от представителя Союза поступило в МЧС 6 июня в 17:38 мск.

«Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого Моря в сторону мыса Канин Нос <...> переходя реку Бугряница оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — сказано в сообщении.

Всего на вездеходах находились четыре человека, в том числе супруга Габриеляна Алена, которой удалось выбраться на берег. Судьба еще двух — Владимира Габриеляна и его знакомого — неизвестна.

Telegram-канал Baza сообщает, что Габриеляна и его спутника унесло в море.

Четыре дня назад Габриелян в последний раз выкладывал на своей странице во «Вконтакте» видео с поездкой на вездеходах «Шерп» по сложнопроходимой дороге. Геопозицию замдиректора VK не указал.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Российское ПО нужно здесь и сейчас: возможно ли быстрое импортозамещение
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Когда пора обратиться к психотерапевту: чек-лист
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции

Пресс-секретарь главы правления «Газпрома» возглавил совет директоров VK
Бизнес
Сергей Куприянов

Габриелян работал в Mail.ru Group (нынешняя VK) с 2001 года, а в 2005-м занял пост вице-президента и технического директора компании. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров VK.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
VK топ-менеджер Ненецкий автономный округ
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Губернаторов переведут c Telegram на мессенджер от VK
Технологии и медиа
Пресс-секретарь главы правления «Газпрома» возглавил совет директоров VK
Бизнес
Минцифры и VK анонсировали запуск магазина приложений RuStore
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter