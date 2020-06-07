RT объяснил иск к Навальному и Соболь

Иск был подан из-за расследования Навального и Соболь, в котором они обвиняют RT в накрутках просмотров на YouTube. Это расследование оскорбило «тысячи сотрудников RT», считают в издании. Суд оставил иск без движения

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Телеканал RT подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и изданию Znak.com. В компании сообщили РБК, что основанием для обращения в суд стало расследование Навального о просмотрах роликов RT в YouTube, которым он «оскорбил тысячи сотрудников RT».

«В ролике про «порнонакрутки» Навальный и Ко. оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Исковое заявление поступило от АНО «ТВ-Новости», учредителя RT, в Арбитражный суд Москвы 3 июня с формулировкой «о защите деловой репутации». В картотеке суда содержится определение, согласно которому суд оставил заявление без движения из-за допущенных нарушений. В частности, в иске отсутствуют сведения об ответчиках. Телеканал должен был до 6 июля устранить нарушения.

Навальный также сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что RT подал иск в суд на него, Соболь и Znak.com (текст искового заявления в картотеке суда не опубликован). «Пока не знаем суть иска», — написал в Twitter директор ФБК Иван Жданов.