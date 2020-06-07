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RT объяснил иск к Навальному и Соболь

Иск был подан из-за расследования Навального и Соболь, в котором они обвиняют RT в накрутках просмотров на YouTube. Это расследование оскорбило «тысячи сотрудников RT», считают в издании. Суд оставил иск без движения
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеканал RT подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и изданию Znak.com. В компании сообщили РБК, что основанием для обращения в суд стало расследование Навального о просмотрах роликов RT в YouTube, которым он «оскорбил тысячи сотрудников RT».

«В ролике про «порнонакрутки» Навальный и Ко. оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться», — сообщили в пресс-службе телеканала.

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Исковое заявление поступило от АНО «ТВ-Новости», учредителя RT, в Арбитражный суд Москвы 3 июня с формулировкой «о защите деловой репутации». В картотеке суда содержится определение, согласно которому суд оставил заявление без движения из-за допущенных нарушений. В частности, в иске отсутствуют сведения об ответчиках. Телеканал должен был до 6 июля устранить нарушения.

Навальный также сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что RT подал иск в суд на него, Соболь и Znak.com (текст искового заявления в картотеке суда не опубликован). «Пока не знаем суть иска», — написал в Twitter директор ФБК Иван Жданов.

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев сообщил изданию «Подъем», что узнал об иске из новостей. Он предположил, что причиной включения в заявление его издания стали заметки, где цитировались расследования Навального и ФБК. «Когда СМИ цитируют, они автоматически выступают соответчиками по таким вещам. Но точно сказать не могу, потому что мы пока не в курсе. Когда иск получим, тогда будем знать», — сказал Колезев.

Расследование было опубликовано 2 апреля. В ролике Любовь Соболь утверждает, что RT занимается накруткой просмотров своих сюжетов на YouTube. По ее словам, для этого используются в том числе и боты, которые оставляют комментарии под видео на разных языках, в том числе корейском, японском и испанском, утверждается в расследовании. Авторы также обвинили RT в накрутках просмотров с использованием порносайтов.

После этого RT сообщил, что открывает статистику по своим роликам на YouTube. Корреспондент телеканала Мурад Газдиев утверждал, что большую часть трафика ролики получают от раздела «Рекомендации» на YouTube. «Как оказывается, 94% трафика на это видео пришло от тех же рекомендаций от YouTube, того же алгоритма, но менее 0,3% пришли от внешнего источника, от тех самых «порносайтов», о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет», — также сказал корреспондент о статистике на примере отдельного ролика.

Авторы: Елизавета Ефимович, Мария Лисицына
Теги: Russia Today, Алексей Навальный, Любовь Соболь, иск
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