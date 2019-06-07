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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Умер музыкант Доктор Джон
Легендарный американский пианист, удостоенный премии Грэмми шесть раз, ушел из жизни на 78-м году
Фото: Amy Harris / Invision / AP

Американский музыкант, шестикратный лауреат премии Грэмми Доктор Джон (настоящее имя — Малколм Джон Ребеннэк-младший) скончался в возрасте 77 лет, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление его семьи.

В нем сказано, что Доктор Джон умер на рассвете от сердечного приступа. Другие детали в сообщении не приводятся. С конца 2017 года музыкант прекратил давать концерты и редко появлялся на публике, замечает телеканал.

«Семья благодарит всех, кто разделил с ним его уникальный музыкальный путь, и просит уважения к их частной жизни», — говорится в заявлении.

Ребеннэк родился в Новом Орлеане, где выступал в качестве сессионного музыканта. Позднее перебрался в Лос-Анджелес. Сольную карьеру доктор Джона начал в 1968 году, когда он выпустил альбом Gris Gris. Коммерческий успех музыканту принес альбом In the Right Place, выпущенный в 1973 году.

Автор: Мария Бондаренко
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