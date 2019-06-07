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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего
Такой «документ» поможет более точно ориентировать военнослужащих по специальностям с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Над новым проектом работают военные медики в сотрудничестве РАН
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент РАН Александр Сергеев.

«Проект далеко идущий, научный, фундаментальный. Его суть — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям. То есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность, что очень важно», — объяснил Сергеев.

По его словам, проект поможет на генетическом уровне понимать, кто более предрасположен, например, к службе на флоте, а кто лучше готов к тому, чтобы стать десантником или танкистом. Предполагается оценка не только физиологических особенностей военнослужащего, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых, критических ситуациях, пояснил президент РАН.

В интервью «РИА Новости» Сергеев добавил, что с помощью генетического паспорта военнослужащего предполагается определять его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. «Войны будущего — это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше», — сказал глава РАН.

Он привел в пример, что раньше стресс у солдата был связан «с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа». Сейчас же, уверен ученый, в условиях кибервойны стрессы совсем другие. «И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах», — сказал Сергеев.

Общество
У россиян могут появиться генетические паспорта

В апреле сообщалось, что генетические паспорта могут появиться у россиян к 2025 году. О создании таких паспортов говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Что именно понимается под «генетической паспортизацией», в документе не уточняется.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ученые, армия, военнослужащие
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