Площадь пожаров в России стремительно увеличивается

Российские пожарные не успевают справиться с распространением огня. За прошедшие сутки удалось ликвидировать пожары на площади 14 308 га, однако изменить ситуацию в целом пока не получается.

Как сообщает пресс-служба МЧС, общая площадь возгорания выросла на 1673 гектара и достигла 617 766 га - в 2,88 раза больше показателей прошлого года. Причем значительное ухудшение ситуации наблюдается уже не первую неделю. При этом подчеркивается, что число очагов возгорания прошлогодние показатели превышает лишь незначительно.

Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Красноярского краев, Иркутской области. Спасатели объясняют это теплой погодой и отсутствием нормального доступа к пострадавшим районам.

Среди других областей, где ситуация остается довольно сложной, называются Алтай, Бурятия, Башкирия, Удмуртия, Калмыкия, Забайкальский край, Оренбургская, Саратовская, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курская, а также Московская области.