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Общество ,  
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Суд приговорил жену главреда «Новой газеты. Европа» к 9 годам колонии

Суд приговорил жену главреда «Новой газеты. Европа» к 9 годам лишения свободы
Обвинение просило для нее 10 лет лишения свободы. Дочь Мартыновой дала в суде показания и заявила, что не считает себя жертвой. Единственный свидетель инцидента, который стал поводом для уголовного дела, умер
Антонина Мартынова в зале суда
Антонина Мартынова в зале суда (Фото: Ирина Евдокимова / ТАСС)

Новгородской областной суд приговорил к девяти годам колонии общего режима Антонину Мартынову, жену Кирилла Мартынова (признан иноагентом), который является главным редактором издания «Новая газета. Европа» (издание признано нежелательной организацией в России), передает ТАСС.

Ее признали виновной по делу о покушении на убийство дочери 17 лет назад. Обвинение запрашивало для нее десять лет лишения свободы.

По версии следствия, в Великом Новгороде в 2007 году она протащила свою дочь 2004 года рождения между металлическими прутьями перил за ограждение. После этого она сбросила ее, инсценируя несчастный случай. Девочка выжила. Мартынова настаивает, что произошедшее было несчастным случаем.

Единственным свидетелем, на основании показаний которого было построено дело, был 11-летний мальчик. Позднее он умер. Дочь Мартыновой дала в суде показания и заявила, что не считает себя жертвой.

Для жены главреда «Новой газеты. Европа» запросили 10 лет лишения свободы
Общество
Жительница Великого Новгорода Антонина Мартынова и ее дочь Алиса Федорова (справа налево) в суде

Адвокат Мартыновой Анна Паничева говорила РБК, что в ходе заседания дочь фигурантки дела сказала, что очень любит мать, и просила ее отпустить. Она уверена, что инцидент, который стал поводом для уголовного дела, был несчастным случаем.

Юрист назвала дело своей клиентки уникальным, поскольку после оглашения вердикта в 2008 году судья отложила дело и назначила дату продолжения разбирательства, но в назначенный день заседание не состоялось. Только позже стало известно, что Мартынова скрылась.

Паничева подчеркнула, что дело рассматривал новый судья, который вступил в процесс на этапе обсуждения последствий вердикта. Судья, которая рассматривала дело в 2008 году, находится в отставке. Адвокат заявила, что прерванное судебное разбирательство не может быть завершено новым судьей, который не участвовал в рассмотрения дела с присяжными, так как это запрещает статья 242 УПК («Неизменность состава суда»).

«Защита настаивает на принятии судьей решения о роспуске присяжных и направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда», — утверждала адвокат.

Суд присяжных признал Мартынову виновной по делу еще в 2008 году, и с тех пор она находилась в федеральном розыске. В марте 2024 года ее задержали вместе с дочерью, и после этого Новгородский областной суд возобновил рассмотрение уголовного дела.

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Теги
Георгий Смирнов
лишение свободы суд покушение на убийство

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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Для жены главреда «Новой газеты. Европа» запросили 10 лет лишения свободы
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