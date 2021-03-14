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Песчаная буря в Персидском заливе. Видео
14 марта страны Персидского залива накрыла мощная песчаная буря. Особенно сильно она затронула Катар и запад Саудовской Аравии (Мекку и Медину)
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