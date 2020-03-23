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ВШЭ осудила пост своего профессора об уничтожении «либеральной сволоты»

Политолог Олег Матвейчев предложил «уничтожить хирургическим путем» тех, кого он считает «либеральной сволотой». «Это обычный троллинг сетевой», — рассказал в разговоре с РБК политолог
Фото: Олег Матвейчев / Facebook

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми высказывания политолога, профессора Олега Матвейчева, которые содержались в его посте в Facebook. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВШЭ.

«Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды. В настоящий момент пост удален», — говорится в сообщении.

Руководство ВШЭ намерено обратиться в комиссию ученого совета по этике по поводу публикации Матвейчева.

Пост политолога получил широкий резонанс в социальных сетях. Матвейчев в своем посте в Facebook, который на момент подготовки этого материала был удален, назвал «либеральной сволотой» несколько человек, отказывавшихся заполнить в аэропорту анкету Роспотребнадзора. Эти люди — «либеральная пара и одна либералка» в терминологии Матвейчева — прилетели из «неблагополучной» страны.

В посте «Нужен 37 год» политолог призвал «уничтожить хирургическим путем», «без расстрелов» и отправить «на урановые рудники» не только людей в аэропорту, но и подписчиков основателя Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Сам Навальный перепостил это сообщение с комментарием: «Если вы на меня подписаны (или были на протестном митинге), то у меня для вас плохие новости».

Сам Матвейчев в разговоре с РБК заявил, что не удалял свой пост. «Я не удалял [пост], это Facebook удалил», — сказал он. По его словам, администрация ВШЭ с ним не связывалась. На вопрос, не считает ли он, что перешел грань в своем посте, Матвейчев ответил советом воспринимать написанное как троллинг. «Господи, что вы так серьезно относитесь? Это обычный троллинг сетевой, таких постов миллион в Сети», — заверил он.

В приемной ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова рекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу вуза. Проректор ВШЭ Валерия Касамара также предложила обратиться за комментарием в пресс-службу университета. Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин отказался от комментариев.

Авторы: Владислав Гордеев, Любовь Порываева
Теги: либералы, Алексей Навальный, ВШЭ
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