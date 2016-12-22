Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году

Три дополнительных выходных в мае получат россияне в 2019 году. Например, вместо 23 февраля, которое приходится на субботу, отдыхать можно будет в пятницу, 10 мая

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В постановлении, которое опубликовала пресс-служба правительства, указывается, что в 2019 году будет перенесено три выходных дня. Так, вместо субботы, 5 января, граждане России будут отдыхать в четверг, 2 мая. С воскресенья, 6 января, выходной перенесен на пятницу, 3 мая.

Что касается 23 февраля, которое в 2019 году приходится на субботу, то вместо него отдыхать граждане смогут в пятницу, 10 мая.

Решение о переносе правительство объясняет необходимостью «рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней».

Перенос означает, что в 2019 году россияне получат девять дополнительных дней для отдыха: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, в течение года дополнительно можно будет отдохнуть 12 июня и со 2 по 4 ноября.

Кроме того, отдыхать россияне будут с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Объясняется это тем, что упомянутые в постановлении 5 и 6 января в соответствии с Трудовым кодексом и так являются нерабочими праздничными днями. То же самое касается и 23 февраля.