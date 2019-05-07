Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Бортпроводника Максима Моисеева, который погиб в катастрофе лайнера «Аэрофлота», предлагают наградить орденом Мужества

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать о вручении бортпроводникам сгоревшего после жесткой посадки в столичном Шереметьево Sukhoi Superjet 100 государственных наград. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Погибшего при спасении пассажиров стюарда Максима Моисеева возглавивший созданную после катастрофы правительственную комиссию Дитрих намерен посмертно представить к ордену Мужества.

Согласно статуту, этот орден вручается за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств.

Бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель министр также считает необходимым наградить «за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».