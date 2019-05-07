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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100
Бортпроводника Максима Моисеева, который погиб в катастрофе лайнера «Аэрофлота», предлагают наградить орденом Мужества
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать о вручении бортпроводникам сгоревшего после жесткой посадки в столичном Шереметьево Sukhoi Superjet 100 государственных наград. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Погибшего при спасении пассажиров стюарда Максима Моисеева возглавивший созданную после катастрофы правительственную комиссию Дитрих намерен посмертно представить к ордену Мужества.

Согласно статуту, этот орден вручается за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств.

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Бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель министр также считает необходимым наградить «за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

К каким именно наградам предлагается представить девушек, в Минтрансе не уточнили, возможно, речь идет о медалях «За спасение погибавших».

5 мая SSJ100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. После посадки у самолета подломились стойки шасси, после чего он загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Минтранс, награды
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