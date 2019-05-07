Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидеров и активистов действовавшей на территории Москвы, а также Владимирской и Рязанской областей группировки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет России (СК) и Росгвардия пресекли деятельность действовавшей в Москве, а также во Владимирской и Рязанской областях националистической группировки, в состав которой входило несколько десятков человек. Об этом сообщили РБК источник в центральном аппарате МВД и еще один источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседников РБК, члены националистической группировки, имеющей собственную программу и символику, причастны к совершению нескольких нападений на лиц неславянской внешности, они также призывали к совершению терактов.

По словам источников РБК, участники группировки проводили в лесах под Москвой занятия по тактико-специальной подготовке и имели на вооружении газовые и травматические пистолеты, а также охотничьи ружья.

6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).

После этого силовики провели ряд обысков в местах проживания неонацистов, в их ходе были изъяты рисунки с изображением Гитлера и фашистской символики, десятки ножей и штык-ножей, бронежилеты, охолощенные автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также бейсбольные биты, резиновые палки и газовые баллончики.