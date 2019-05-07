СМИ узнали о деле против трейдера Марламова из-за подозрений в инсайде

СМИ узнали о деле против трейдера Марламова из-за подозрений в инсайде

В прошлом году Центробанк уличил Элвиса Марламова в использовании инсайдерской информации клиентов инвесткомпании при совершении личных сделок. Преследование трейдера приостановила Генпрокуратура, которая сочла дело незаконным

Элвис Марламов (Фото: Tim Martynov / YouTube)

Следователи повторно завели уголовное дело против частного трейдера Элвиса Марламова, которого Центробанк ранее обвинил в инсайдерской торговле. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам спора, а также на адвоката Марламова Андрея Белякова.

В апреле прошлого года Центробанк выявил в деятельности трейдера факты проведения на протяжении более чем полутора лет операций на фондовом рынке с использованием инсайдерской информации клиентов инвестиционной компании «Финам». В первый раз решение о начале расследования против Марламова отменила Генпрокуратура, признав преследование незаконным и направив материалы дела на дополнительную проверку.

«Свою позицию прокуратура объясняла так: выводы о наличии в действиях Марламова признаков преступления противоречат нормам законодательства о брокерской деятельности, что в свою очередь противоречит закону об инсайде и манипулировании рынком», — рассказал адвокат.

Сейчас же, по словам Белякова, уголовное дело следователи завели по статье об использовании инсайдерской информации. Он добавил, что Марламова уже вызывали на допрос в Следственный комитет (СКР). Защитник подчеркнул, что повторное возбуждение уголовного дела при сохранении постановления Генпрокуратуры является нарушением Уголовно-процессуального кодекса.