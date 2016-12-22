ЦБ выявил первого систематического инсайдера на фондовом рынке

ЦБ установил факт использования трейдером Элвисом Марламовым инсайдерской информации от клиентов «Финама» для личных сделок. Это первый выявленный ЦБ случай систематической торговли на фондовом рынке с использованием инсайда

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Банк России установил факт совершения операций с использованием инсайдерской информации «Финама» частным трейдером, автором ряда стратегий в рамках сервиса «Автоследования» Элвисом Марламовым, говорится в опубликованном ЦБ сообщении. Это первый выявленный ЦБ случай классической систематической торговли на фондовом рынке с использованием инсайда, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

ЦБ установил, что Элвис Марламов был автором ряда торговых стратегий «Автоследования», используемых клиентами «Финама». Этот сервис позволяет участникам «следовать» за операциями успешного участника, повторяя его операции. В рамках сервиса подписчиками Элвиса Марламова были более 2 тыс. человек, у пользователей его стратегий было открыто около 6 тыс. счетов.

Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в АО «Финам») с теми же ценными бумагами. Подобные операции он проводил в период с 8 июня 2016 года по 22 февраля 2018 года, отмечается в сообщении ЦБ.

В ходе проверки ЦБ выявил порядка 350 таких случаев, когда происходила покупка на личный счет и продажа с личного счета. Прибыль от инсайдерских операций по личному счету превысила 8 млн руб. Операции совершались с 29 видами ликвидных ценных бумаг. Кроме этого Элвис Марламов получал комиссию от пользователей стратегии «Автоследования».

Выявленные ЦБ факты квалифицируются как инсайдерская торговля, поскольку информация о поручениях клиентов на совершение операций относится к инсайдерской информации профучастника, пояснил Валерий Лях. ЦБ намерен направить информацию об этом деле в правоохранительные органы. Согласно предписанию ЦБ, в целях пресечения противоправной деятельности проведение операций Элвисом Марламовым приостановлено.

Какой еще инсайд выявлял ЦБ

Самым громким из установленных ЦБ фактов инсайдерской торговли является случай с акциями АФК «Система», трое сотрудников которой — Буянов А.Н., Носова Н.К. и Гончарук А.Ю. — в июле 2014 года, неправомерно воспользовавшись инсайдерской информацией, совершили операции с акциями компании. Это произошло за несколько часов до официального раскрытия инсайдерской информации, вызвавшей снижение котировок акций АФК «Система» на бирже более чем на 7%, сообщал ЦБ.

Такое снижение цен на акции компании было зафиксировано 16 июля 2014 года, когда стало известно об аресте принадлежавшего в то время АФК «Система» пакета акций «Башнефти» в рамках уголовного дела, связанного, как выяснилось позднее, с обвинениями в незаконной приватизации сыном экс-президента Башкирии Уралом Рахимовым предприятий башкирского ТЭКа и их последующей продаже АФК.

Еще об одном выявленном случае торговли инсайдерской информацией ЦБ сообщал в июле 2017 года. Речь шла о сделках с акциями производителя пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим». В июле 2015 года сотрудник банка «Ак Барс» Артем Люлинский совершил серию операций с этими бумагами, используя инсайдерскую информацию. Операции осуществлялись в рамках договора доверительного управления между банком «Ак Барс» и супругой инсайдера «Нижнекамскнефтехима» Игоря Ларионова, Татьяной. Объем прибыли, полученной за счет совершения этих операций Артемом Люлинским, составил 77 млн руб., раскрыл позднее регулятор.