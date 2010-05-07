На праздники Москву ждет летняя жара

Синоптики обещают россиянам настоящую летнюю жару на праздничных выходных.

В период вторых майских праздников значительная часть европейской России и Урала окажется во власти интенсивной волны тепла. Погода ожидается по-летнему теплая, местами с грозами и ливневыми дождями, сообщает GISMETEO.

В Москве в субботу осадков не ожидается. В День Победы местами кратковременные грозовые дожди, максимальная температура 26…28.

В Санкт-Петербурге кратковременные дожди с грозами возможны в течение всех выходных, температура повысится до 20…22.

В Нижнем Новгороде в субботу без осадков, в воскресенье вероятны локальные ливни с грозой, преобладающая температура 26…28.

В Воронеже скоротечные ливневые дожди пройдут преимущественно в воскресенье на фоне 26…28.

В Самаре без осадков, юго-восточные суховеи удержат температуру на уровне 28…30.

В Сочи местами кратковременные ливни с грозой, максимум температуры 21…23.

В Екатеринбурге без осадков, в субботу 15…17, в воскресенье потеплеет до 21…23.

В Новосибирске в субботу кратковременный дождь, 16…18, в воскресенье без осадков с похолоданием до 11…13.

В Иркутске в субботу возможен кратковременный дождь на фоне 13…15, в воскресенье погода улучшится, температура повысится до 17…19.

Во Владивостоке без осадков, в субботу 13…15, в воскресенье потеплеет до 14…16.