Чиновников Минобороны Украины обвиняют в халатности

Генеральная прокуратура Украины сегодня возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны по фактам халатного отношения к выполнению служебных обязанностей, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре убеждены, что техногенная катастрофа, которая возникла в Запорожской области, является следствием преступной халатности военных руководителей и систематического игнорирования ими предупреждений о нарушении правил хранения оружия и боеприпасов, которые поступали со стороны органов прокуратуры.

В 2004г. представления и предписания об устранении недостатков в организации хранения оружия и боеприпасов прокуроры направляли и в конкретные военные части, отметили в пресс-службе. В том числе и в воинскую часть, где произошла техногенная катастрофа.

В январе с.г. военный прокурор указывал начальнику Новобогдановской части, где свыше 60% боеприпасов хранятся на открытой территории, на непригодность тары. Указывалось также на нарушение в части технологии разборка реактивных снарядов. О всех нарушениях в Новобогдановской военной части было сообщено и главнокомандующему сухопутных войск, указали в пресс-службе.

Есть все основания для возбуждения уголовного дела относительно высокопоставленных должностных лиц военного ведомства Украины по ст.426 УК страны (бездеятельность воинской власти), подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, что 6 мая около 13:50 мск в районе с.Новобогдановка возник сильнейший пожар на артиллерийских складах воинской части А2985 Минобороны Украины, где хранится до 4,5 тыс. условных вагонов боеприпасов. На территории воинской части есть 6 домов для офицеров и казарма. Расчетный радиус разлета снарядов составляет от 10 км до 40 км.

Ближайший населенный пункт находится в 5 км от склада. В расчетной зоне поражения находится 11 населенных пунктов, в которых проживают 5 тыс. 772 человека. Они эвакуированы и размещены в гостиницах, общежитиях, школах и больницах. В результате катастрофы было остановлено движение поездов по железнодорожному пути Симферополь-Харьков и на автомагистрали государственного значения Харьков-Симферополь. Движение организовано по резервным схемам.

Так же в результате попадания снаряда с горящего склада в 2-х километрах от места происшествия загорелся нефтепровод. Диаметр поврежденного газопровода составляет 530 мм. Пробоина, предположительно от осколка ракеты системы "Град", достигает 120-150 мм. Подача газа в Мелитополь с населением около 170 тыс. человек и 8 сел прекращена. Газоснабжение планируется восстановить в ближайшие дни.