В больницах Орска временно прекратили оказывать плановую помощь

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Из-за затопления в результате прорыва дамбы больницы Орска оказались в зоне подтопления, проводится эвакуация пациентов и персонала, в связи с этим медучреждения временно прекращают оказывать стационарную плановую помощь, в случае необходимости пациентов отправят в больницы Оренбурга или Новотроицка, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, сообщается в телеграм-канале министерства.

«В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах по адресам — ул. Новосибирская, 117 и ул. Станиславского, 50. Коечный фонд в этих двух стационарах, расположенных вне опасности затопления, достаточен для оказания неотложной помощи, также штатно работают педиатрические и инфекционные койки в городе», — сказала она.

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