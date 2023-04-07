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Общество ,  
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Миллиардер из Индии решил перестроить район из «Миллионера из трущоб»

Индийский миллиардер Адани решил перестроить район Мумбаи из «Миллионера из трущоб»
Трущобы Дхарави в Мумбаи может реконструировать компания миллиардера Гаутама Адани. Власти города оценили проект в $2,4 млрд. Жители района выражают опасения из-за этого плана
Трущобы Дхарави в Мумбаи
Трущобы Дхарави в Мумбаи (Фото: Frank Bienewald / imagebroker.com / Global Look Press)

Индийский миллиардер Гаутам Адани (состояние, по версии Forbes, $44 млрд, 24 место в мировом рейтинге) собирается реконструировать трущобы в Мумбаи, которые стали известны после выхода фильма «Миллионер из трущоб», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет о трущобах Дхарави — там по сюжету фильма жила семья главного героя Джамала Малика. Как указывает газета, этот район планируют перестроить уже в течение почти 20 лет, но сложности вызывает переселение примерно миллиона человек, которые там работают и живут. Площадь района, как сравнивает WSJ, составляет две трети от площади Центрального парка Нью-Йорка, которая составляет 843 акра или 341 га, то есть Дхарави занимает территорию свыше 200 га.

Представитель властей города заявил газете, что проект реконструкции оценивается более чем в 200 млрд рупий ($2,4 млрд). Компания Adani Properties Pvt., которая является частью Adani Group миллиардера, предложила наибольший объем первоначальных инвестиций — около $615 млн, о контракте могут объявить в ближайшее время.

«Это будет первый огромный шаг к освобождению Мумбаи от трущоб», — сказал представитель властей города.

У жителей района планы по реконструкции Дхарави вызывают опасения. Один их них заявил газете, что если на месте трущоб построят высотки, то стоимость аренды жилья вырастет, и малообеспеченным обитателям Дхарави придется переехать. «Они уберут бедных, а не нищету», — сказал он. Другой житель трущоб отметил, что у Адани может не хватить средств, чтобы закончить проект, тогда он затянется на долгие годы.

60-летний Адани занимает второе место в списке миллиардеров из Индии. Среди его активов — крупнейший в стране порт Мундра, аэропорт Мумбаи, компании по производству цемента и чистой энергии. Он родился в городе Ахмабад, но в 16 лет переехал в Мумбаи.

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В январе 2023 года американская фирма Hindenburg Research обвинила Адани и его компании в финансовом мошенничестве и манипулировании фондовым рынком. Миллиардер отрицает какие-либо нарушения. Однако на этом фоне он потерял значительную часть своего состояния. Еще в декабре оно оценивалось почти в $117 млрд (причем за 2022-й оно увеличилось на $55 млрд), теперь же оно меньше на $70 млрд.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Индия Мумбаи реконструкция
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