Forbes назвал регион, в котором миллиардеры смогли увеличить состояние

Forbes: пять миллиардеров из Азии смогли разбогатеть, несмотря на падение доходов в мире

Пять миллиардеров из Азии — Гаутам Адани, Лоу Так Квонг, Колин Хуан, Ву Илин и Рави Джайпурия — смогли увеличить свое состояние в условиях, когда у большинства богачей мира доходы падали

В 2022-м пятеро азиатских бизнесменов, несмотря на общее падение доходов у миллиардеров в мире, получили совокупную прибыль в размере более $90 млрд, пишет Forbes.

По данным издания, это предприниматели из Индии, Китая и Индонезии.

60-летний Гаутам Адани из Индии, владелец Adani Group. Его состояние, по данным Forbes в режиме реального времени, — $116,8 млрд, оно увеличилось в 2022-м на $55 млрд. Среди его активов — крупнейший в Индии порт Мундра, аэропорт Мумбаи, компании по производству цемента и чистой энергии.

74-летний Лоу Так Квонг из Индонезии, владелец Bayan Resources. Состояние — $25,2 млрд, прирост в этом году — $16 млрд. Его называют угольным королем Индонезии, именно в этой отрасли работает Bayan Resources. Но у бизнесмена есть интересы и в других сферах, например, его компания Metis Energy работает в области возобновляемых источников энергии.

42-летний Колин Хуан (Хуан Чжен), Китай, основатель маркетплейса Pinduoduo. Состояние — $29,6 млрд, рост за год — $11 млрд. Pinduoduo занимается торговлей продуктами питания и напитками, одеждой, обувью, товарами для ухода за детьми, техникой, мебелью, бытовыми товарами, косметикой и другими товарами. В 2020-м обошла по количеству активных покупателей Alibaba.

73-летний Ву Илин, Китай, глава компании Yiling Pharmaceutical. Состояние — $4,9 млрд, рост за год — $4 млрд. Yiling Pharmaceutical выпускает лекарства от респираторных заболеваний (в том числе COVID-19), сердечно-сосудистых, онкологических, урологических болезней, диабета и др.

68-летний Рави Джайпурия, Индия, глава компании RJ Corp. Состояние — $8,9 млрд, рост за год — $3,9 млрд. RJ Corp. работает в сфере продуктов питания и управляет ресторанами KFC, Pizza Hut и Costa Coffee.

Из перечисленных миллиардеров в пятерку самых богатых людей (по версии Forbes и Bloomberg) мира входит только Адани, он на третьем месте. Первое на данный момент занимает Бернар Арно (глава Louis Vuitton Moët Hennessy, состояние, по оценкe Forbes, $176 млрд, по оценке Bloomberg — $159 млрд). На втором месте — основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск (состояние оценивается от $139 до $146 млрд). Ранее первую строчку рейтингов занимал Маск, но он стал терять позиции на фоне падения акций Tesla.