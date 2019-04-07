Авиадиспетчеры опровергли опасное сближение двух самолетов над Москвой

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,74 64,85 EUR Нал. 73,93 72,90 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 188,99 +101,29 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 15:03 Умерла вдова Валерия Золотухина Общество, 15:02 На красной ветке метро Москвы восстановили движение после задымления Общество, 14:37 Появилось видео эвакуации военного персонала США из Ливии Политика, 14:17 СМИ назвали возможный срок дисквалификации футболиста «Атлетико» Косты Спорт, 14:12 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 14:10 Авиадиспетчеры опровергли опасное сближение двух самолетов над Москвой Общество, 13:53 На станции на красной ветке метро в Москве произошло задымление Общество, 13:40 Путин поздравил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера с 75-летием Политика, 13:37 Глава правительства Ливии пригрозил Хафтару «войной без победителей» Политика, 13:25 США объявили о выводе своих военных из Ливии Политика, 13:13 Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию» Политика, 13:09 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 13:07 Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии Политика, 12:45
Общество ,  
0 
Авиадиспетчеры опровергли опасное сближение двух самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов над Москвой за минувшие сутки не было. Так в органах управления прокомментировали информацию об инциденте с участием двух лайнеров
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» («Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации») опровергли данные о том, что в небе над Москвой опасно сблизились бизнес-джет Falcon и Airbus A-380. «Эта информация не соответствует действительности. Случаев нарушения интервалов эшелонирования в Московской воздушной зоне за минувшие сутки не зафиксировано», — сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

О том, что подобный инцидент якобы имел место, ранее заявило агентство «Интерфакс». Там утверждали, что опасно сблизились взлетевший из Шереметьево Falcon и Airbus, следовавший из Лондона в Гонконг транзитом через территорию России. Утверждалось, что в результате сработала наземная система предупреждения, после чего самолеты были благополучно разведены.

В августе прошлого года появились данные о том, что в воздушном пространстве Турции над Черным морем с лайнером российской авиакомпании Fly опасно сблизился неопознанный самолет. Об этом говорил и пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов.

Однако в Росавиации позже заявили, что «никакого сближения самолетов не было и в помине. По их информации, действительно сработал индикатор системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе. Однако произошло это из-за превышения вертикальной скорости судна.
Авторы: Мария Кокорева, Артем Филипенок
Теги: Самолет
Материалы по теме
«Аэрофлот» ответил на сообщения о вылете из Москвы неисправного самолета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter