Авиадиспетчеры опровергли опасное сближение двух самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов над Москвой за минувшие сутки не было. Так в органах управления прокомментировали информацию об инциденте с участием двух лайнеров

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Во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» («Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации») опровергли данные о том, что в небе над Москвой опасно сблизились бизнес-джет Falcon и Airbus A-380. «Эта информация не соответствует действительности. Случаев нарушения интервалов эшелонирования в Московской воздушной зоне за минувшие сутки не зафиксировано», — сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

О том, что подобный инцидент якобы имел место, ранее заявило агентство «Интерфакс». Там утверждали, что опасно сблизились взлетевший из Шереметьево Falcon и Airbus, следовавший из Лондона в Гонконг транзитом через территорию России. Утверждалось, что в результате сработала наземная система предупреждения, после чего самолеты были благополучно разведены.

В августе прошлого года появились данные о том, что в воздушном пространстве Турции над Черным морем с лайнером российской авиакомпании Fly опасно сблизился неопознанный самолет. Об этом говорил и пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов.

Однако в Росавиации позже заявили, что «никакого сближения самолетов не было и в помине. По их информации, действительно сработал индикатор системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе. Однако произошло это из-за превышения вертикальной скорости судна.