В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

В Москве накануне были задержаны двое британцев. Они подозреваются в хранении наркотиков

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции. По словам источников РБК, двое мужчин при появлении патруля выбросили два пакета с неизвестным порошком, который теперь направлен на экспертизу.

После задержания выяснилось, что задержанные являются гражданами Великобритании – Домианом Осборном и Иеном Эвансом. Оба - преподаватели английского языка.

В конце марта на юге Москвы были задержаны два иностранца, у которых полицейские обнаружили более 44 кг марихуаны и гашиша. Их соучастником оказался уроженец одной из стран Закавказья, который, предположительно, занимался сбытом наркотиков.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по ст. 30, 228 и 228.1 УК России (приготовление к преступлению, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств соответственно). Суд заключил подозреваемых под стражу.