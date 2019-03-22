Полиция нашла более 40 кг наркотиков в гараже на юге Москвы

Полиция нашла более 40 кг наркотиков в гараже на юге Москвы

На юге Москвы полиция задержала двух иностранцев, у которых было обнаружено более 44 кг марихуаны и гашиша стоимостью более 34 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала на Большой Академической улице 51-летнего приезжего. При личном досмотре у него обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, массой около 130 граммов. Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое вещество является марихуаной.

Волк добавила, что полицейские также задержали его соучастника — 31-летнего уроженца одной из стран Закавказья, который, по предварительным данным, занимался сбытом наркотиков.

Правоохранители обнаружили и арендованный соучастником гараж на Востряковском проезде, где была найдена сумка со свертками, содержащими гашиш и марихуану.