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Полиция нашла более 40 кг наркотиков в гараже на юге Москвы

На юге Москвы полиция задержала двух иностранцев, у которых было обнаружено более 44 кг марихуаны и гашиша стоимостью более 34 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала на Большой Академической улице 51-летнего приезжего. При личном досмотре у него обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, массой около 130 граммов. Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое вещество является марихуаной.

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Волк добавила, что полицейские также задержали его соучастника — 31-летнего уроженца одной из стран Закавказья, который, по предварительным данным, занимался сбытом наркотиков.

Правоохранители обнаружили и арендованный соучастником гараж на Востряковском проезде, где была найдена сумка со свертками, содержащими гашиш и марихуану.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по ст. 30, 228 и 228.1 УК России (приготовление к преступлению, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств соответственно). Суд заключил подозреваемых под стражу.

Теги: Москва, задержание, иностранцы, наркотики
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