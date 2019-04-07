Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео

Пожар в многоэтажном здании в одном из округов Парижа привел к мощному взрыву. Информации о жертвах пока нет

Видео: Bassth69 / Snapchat

В многоэтажном здании в 19-м округе Парижа произошел крупный пожар и последовавший за ним взрыв. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на пожарных и видеозаписи очевидцев. Пожар случился около 22:00 по местному времени (23:00 мск).

Огонь охватил здание со второго по пятый этажи и затронул по меньшей мере 27 квартир. На место пожара прибыли пожарные расчеты, близлежащую улицу перекрыли. Согласно видеозаписям очевидцев, пожар привел к мощному взрыву.

О причинах пожара, а также о том, что могло спровоцировать взрыв, пока данных нет. Со ссылкой на пожарных Le Figaro отмечает, что задние не было подключено к газовой сети. «Однако взрыв мог произойти из-за газового баллона или накопившегося пламени в замкнутом пространстве», — приводит издание слова пожарного.