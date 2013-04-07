Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,05 +0,30 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9587,00 +276,70 MOEX 2317,65 +0,26% RTS 1282,89 -0,21% Brent 64,83 -1,01% DJIA 25381,87 +0,18% Nasdaq 7593,71 +0,44% FTSE 7207,96 -0,23%
Французскую контрразведку обвинили в давлении на Wikipedia
Лента новостей
В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт
Французскую контрразведку обвинили в давлении на Wikipedia
Общество, 07 апр 2013, 01:00
0
Французскую контрразведку обвинили в давлении на Wikipedia
Центральное управление внутренней разведки Франции обязало авторов Wikipedia удалить статью о военном объекте Пьер-сюр-От, расположенном в департаменте Пюи-де-Дом на юге страны. Тем не менее, создатели свободной сетевой энциклопедии лишь временно подчинились требованию контрразведки, пишет Le Monde.
Фото: Wikipedia

Первый запрос со стороны силовых структур поступил в начале марта. Речь шла о статье 2009г. публикации, посвященной военной станции связи Пьер-сюр-От. По версии контрразведчиков, в свободном доступе оказались секретные военные сведения, что является нарушением уголовного законодательства.

Тем не менее, авторы энциклопедии отказались подчиниться требованию, запросив у DCRI дополнительную информацию, однако контрразведчики не стали вдаваться в разъяснения и вновь потребовали стереть статью.

Вскоре сотрудники Центрального управления внутренней разведки связались с администратором, проживающим во Франции, и стали ему угрожать следствием и уголовным делом. Автор проекта подчинился требованиям и удалил страницу. Однако в ночь с пятницы на субботу швейцарский гражданин вновь восстановил раздел. Теперь статья доступна любому желающему.

Представители контрразведки воздерживаются от комментариев по делу. В фонде Wikimedia, обслуживающем сайт Wikipedia, заявили, что выступают категорически против попыток правительства запугать добровольцев, которые посвящают свое время и энергию созданию сетевой энциклопедии.

Отметим, что претензии к Wikipedia есть и у российских чиновников. На днях энциклопедия была внесена в реестр сайтов с запрещенной информацией, составленный Роскомнадзором. Поводом к этому послужила статья о курении каннабиса.

Теги: Интернет , Франция , контрразведка
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
"Википедию" внесли в список запрещенных сайтов Общество
Wikipedia стремительно теряет авторов Общество
Wikipedia устроила забастовку против "антипиратского" закона Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.