Французскую контрразведку обвинили в давлении на Wikipedia

Центральное управление внутренней разведки Франции обязало авторов Wikipedia удалить статью о военном объекте Пьер-сюр-От, расположенном в департаменте Пюи-де-Дом на юге страны. Тем не менее, создатели свободной сетевой энциклопедии лишь временно подчинились требованию контрразведки, пишет Le Monde.

Фото: Wikipedia

Первый запрос со стороны силовых структур поступил в начале марта. Речь шла о статье 2009г. публикации, посвященной военной станции связи Пьер-сюр-От. По версии контрразведчиков, в свободном доступе оказались секретные военные сведения, что является нарушением уголовного законодательства.

Тем не менее, авторы энциклопедии отказались подчиниться требованию, запросив у DCRI дополнительную информацию, однако контрразведчики не стали вдаваться в разъяснения и вновь потребовали стереть статью.

Вскоре сотрудники Центрального управления внутренней разведки связались с администратором, проживающим во Франции, и стали ему угрожать следствием и уголовным делом. Автор проекта подчинился требованиям и удалил страницу. Однако в ночь с пятницы на субботу швейцарский гражданин вновь восстановил раздел. Теперь статья доступна любому желающему.

Представители контрразведки воздерживаются от комментариев по делу. В фонде Wikimedia, обслуживающем сайт Wikipedia, заявили, что выступают категорически против попыток правительства запугать добровольцев, которые посвящают свое время и энергию созданию сетевой энциклопедии.

Отметим, что претензии к Wikipedia есть и у российских чиновников. На днях энциклопедия была внесена в реестр сайтов с запрещенной информацией, составленный Роскомнадзором. Поводом к этому послужила статья о курении каннабиса.