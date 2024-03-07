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Председателя «Донского фронта» задержали за незаконный оборот оружия

В Ростове задержали председателя ВПО «Донской фронт» за незаконный оборот оружия
В Ростове задержали главу военно-патриотического объединения «Донской фронт», при обыске у которого были обнаружены около десятка боевых пистолетов-пулеметов «Томпсон» и другое оружие. Против него возбудили два уголовных дела
Виталий Маковецкий
Виталий Маковецкий (Фото: Виталий Маковецкий / VK)

Председателя военно-патриотической организации (ВПО) «Донской фронт» и известного в Ростове военного реконструктора Виталия Маковецкого задержали по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщают источники 161.RU и 1РнД. Источник РБК подтвердил задержание Виталия Маковецкого.

По информации собеседника 161.RU, Маковецкого заподозрили в изготовлении боевого оружия из реквизита, используемого при постановке исторических сражений. Поводом для обысков у него стало анонимное сообщение в полицию о том, что глава «Донского фронта» изготавливает оружие в арендованном гараже и незаконно хранит его.

Самого реконструктора задержали в начале марта, уточнил источник. Во время обыска в его гараже были обнаружены и изъяты около десятка пистолетов-пулеметов «Томпсон», а также пистолет-пулемет Шпагина с удлиненным стволом и пистолет-пулемет ППС. Все оказались боевыми, кроме последнего.

Маковецкий в предварительных показаниях заявил, что все изъятое оружие — реквизиты для реконструкции исторических сражений, которые были либо ранее подарены, либо предоставлены его организации, отмечает 161.RU.

«Силовики не исключают, что после тщательной проверки обвинения с Маковецкого могут быть сняты. Сейчас проводится ряд мероприятий для определения происхождения боевого оружия. Нужно выяснить, откуда оно и на какой срок было приобретено, а главное, для каких целей и откуда», — уточнил источник издания.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, против Маковецкого возбудили два уголовных дела, в том числе по статье о незаконном обороте оружия. В настоящее время реконструктор находится под подпиской о невыезде.

РБК направил запрос в «Донской фронт».

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Сайт организации «Донской фронт» не обновляется с середины февраля. Последние новости там посвящены встрече реконструкторов с учениками 9-й гимназии, проведению выставки-лекции в штабе общественной поддержки Владимира Путина и годовщине освобождения Ростова от нацистов.

В описании деятельности организации говорится, что она занимается военно-патриотической просветительской деятельностью, проводит реконструкции военных действий 1914–1989 годов, участвует в различных мероприятиях, посвященных конкретному историческому событию. «В ходе мероприятий используются видео- и фотосъемки, обмундирование, оружие и снаряжение, именно того периода времени, в течение которого они проводятся, что гарантирует наибольшую историческую достоверность», — сказано в описании.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
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Елена Степанова
Ростов-на-Дону оборот оружия реконструкция патриотизм
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