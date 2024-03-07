В ЦВО назвали причину пожара в танковом училище в Казани
Причиной пожара на территории Казанского высшего танкового училища, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки, сообщили журналистам в Центральном военном округе, передает «Интерфакс».
По данным ЦВО, дежурные обнаружили возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий около 12:00 мск. 20 минут спустя огонь локализовали, никто не пострадал.
Ранее о пожаре сообщали местные СМИ «Татар-Информ» и Inkazan. Возгоранию присвоили второй уровень.
Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище находится по адресу ул. Оренбургский тракт, 6, оно было основано в 1919 году.
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