ЦВО: пожар в училище в Казани произошел из-за неисправной электропроводки

В ЦВО назвали причину пожара в танковом училище в Казани

Пожар начался в подсобном помещении на втором этаже здания на территории Танкового училища. Огонь локализовали, никто не пострадал

Пожарные автомобили у Казанского высшего танкового командного училища (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Причиной пожара на территории Казанского высшего танкового училища, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки, сообщили журналистам в Центральном военном округе, передает «Интерфакс».

По данным ЦВО, дежурные обнаружили возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий около 12:00 мск. 20 минут спустя огонь локализовали, никто не пострадал.

Ранее о пожаре сообщали местные СМИ «Татар-Информ» и Inkazan. Возгоранию присвоили второй уровень.

Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище находится по адресу ул. Оренбургский тракт, 6, оно было основано в 1919 году.