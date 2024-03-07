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Заключенные устроили погром в саратовской колонии

Заключенные устроили погром в саратовской колонии
Заключенный, отбывающий срок за убийство, отказался отдавать сотрудникам ИК запрещенный предмет. К нему применили силу, другие осужденные сломали окна и двери. В УФСИН заявили, что все закончилось после «разъяснительной беседы»
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Несколько заключенных устроили погром в исправительной колонии № 4 в Пугачеве в Саратовской области, пишет местное издание «Взгляд-инфо». ЧП произошло накануне, 6 марта.

В региональном управлении ФСИН сообщили изданию, что один из заключенных — осужденный за убийство (ст. 105 УК), который отбывал наказание в строгих условиях, не подчинился сотрудникам колонии и отказался отдать им запрещенный предмет. К нему применили силу — «загиб обеих рук за спину и удержание». Его поддержали другие осужденные, которые начали ломать окна и двери.

«После проведения сотрудниками колонии разъяснительной беседы осужденные отказались от своих противоправных действий», — сообщили в ведомстве, добавив, что к остальным участникам бунта силу не применяли. Во ФСИН заявили, что обстановку в колонии контролирует администрация, учреждение работает штатно.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Саратовской области.

Очевидцы сообщили «Взгляд-инфо», что в колонию вызывали спецназ, но затем его отозвали. Об этом же пишет телеграм-канал Baza. По данным последнего, в беспорядках участвовали два отряда примерно по 150 человек.

В начале января беспорядки произошли в колонии в Кабардино-Балкарии. По данным ФСИН, несколько осужденных, которых поместили в штрафной изолятор, «выдвинули незаконные требования» к администрации и попытались поджечь матрасы в камерах. Огонь потушили, никто не пострадал.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Саратовская область бунт колония ФСИН
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