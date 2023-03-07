В Египте пассажирский поезд сошел с рельсов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
В США не исключили введения санкций против Грузии за закон об иноагентах Политика, 00:04
«Лучших закапывают». Как отреагировали на отстранение Ирины Винер Спорт, 00:00
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 07 мар, 23:57
Протестующие прорвали баррикады перед парламентом в Тбилиси Политика, 07 мар, 23:57
Исмаилов оценил вероятность проведения реванша со Шлеменко Спорт, 07 мар, 23:19
В Египте пассажирский поезд сошел с рельсов Общество, 07 мар, 23:17
Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах Политика, 07 мар, 23:02
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание парламента Грузии Политика, 07 мар, 22:53
Емельяненко фразой «рубились, как враги» оценил бой Исмаилова и Штыркова Спорт, 07 мар, 22:39
В МИДе отреагировали на публикацию NYT о «Северных потоках» Политика, 07 мар, 22:37
Минобороны России сообщило об ударе Израиля по аэропорту в Сирии Политика, 07 мар, 22:31
МВД Грузии сообщило о пострадавших в столкновениях в Тбилиси полицейских Политика, 07 мар, 22:23
Шольц рассказал о частых и долгих разговорах с Путиным за год Политика, 07 мар, 22:20
Президент Грузии отменила встречи в США из-за протестов в Тбилиси Политика, 07 мар, 22:08
Общество ,  
0 

В Египте пассажирский поезд сошел с рельсов

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Египте к северу от Каира
Известно о двоих погибших, еще 23 человека пострадали. Как уточнил один из пассажиров поезда, машинист очень быстро вел состав, прежде чем он врезался в платформу станции неподалеку от Каира

В Египте поезд сошел с рельсов, в результате чего два человека погибли, еще 23 пострадали, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в службе медицинской помощи.

Пассажирский поезд столкнулся с платформой железнодорожного вокзала Кальюб в провинции Кальюбия неподалеку от Каира. Часть раненых перевели в больницу общего профиля, а пассажиров эвакуировали из поезда. Представитель Минздрава Египта Хоссам Абдель Гаффар сообщил телеканалу, что подсчет пострадавших, доставленных машинами скорой помощи в больницы, продолжается.

Государственный прокурор Египта поручил начать следствие. 

Как уточняет Cairo24, служба скорой помощи направила семь машин для участия в эвакуации пострадавших. Губернатор Кальюбии, генерал-майор Абдель Хамид Аль-Хаган выехал на место происшествия. Один из пассажиров рассказал телеканалу, что машинист очень быстро вел поезд, из-за чего, вероятно, он и врезался в платформу.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Египет сход с рельсов поезд
Материалы по теме
В Огайо вновь сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern
Общество
Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном
Общество
На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд Киев — Варшава
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter