В Египте пассажирский поезд сошел с рельсов

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Египте к северу от Каира

Известно о двоих погибших, еще 23 человека пострадали. Как уточнил один из пассажиров поезда, машинист очень быстро вел состав, прежде чем он врезался в платформу станции неподалеку от Каира

В Египте поезд сошел с рельсов, в результате чего два человека погибли, еще 23 пострадали, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в службе медицинской помощи.

Пассажирский поезд столкнулся с платформой железнодорожного вокзала Кальюб в провинции Кальюбия неподалеку от Каира. Часть раненых перевели в больницу общего профиля, а пассажиров эвакуировали из поезда. Представитель Минздрава Египта Хоссам Абдель Гаффар сообщил телеканалу, что подсчет пострадавших, доставленных машинами скорой помощи в больницы, продолжается.

Государственный прокурор Египта поручил начать следствие.

Как уточняет Cairo24, служба скорой помощи направила семь машин для участия в эвакуации пострадавших. Губернатор Кальюбии, генерал-майор Абдель Хамид Аль-Хаган выехал на место происшествия. Один из пассажиров рассказал телеканалу, что машинист очень быстро вел поезд, из-за чего, вероятно, он и врезался в платформу.