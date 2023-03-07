В одном из зданий МВД на Петровке произошел пожар
В одном из зданий МВД в Москве на улице Петровка, дом 38, произошел пожар.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции», — сообщили РБК в МЧС, уточнив, что пожар произошел по адресу: ул. Петровка, д. 38, стр. 5.
В ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули пять человек, данных о пострадавших нет. Площадь возгорания составила 15 кв м., причина пожара устанавливаются.
По данным телеграм-канала Baza, загорелись стройматериалы на третьем этаже.
В конце декабря пожар произошел в здании общежития ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве, которое находится на улице Твардовского в районе Строгино. Возгорание возникло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов. Площадь пожара составила 5 кв. м, из здания эвакуировали 30 человек.