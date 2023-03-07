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В одном из зданий МВД на Петровке произошел пожар

В одном из зданий ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, произошел пожар
Пожар произошел на третьем этаже здания, которое находится на реконструкции. Пятеро человек эвакуировались самостоятельно. По данным Baza, загорелись стройматериалы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В одном из зданий МВД в Москве на улице Петровка, дом 38, произошел пожар.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции», — сообщили РБК в МЧС, уточнив, что пожар произошел по адресу: ул. Петровка, д. 38, стр. 5.

В ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули пять человек, данных о пострадавших нет. Площадь возгорания составила 15 кв м., причина пожара устанавливаются.

По данным телеграм-канала Baza, загорелись стройматериалы на третьем этаже.

В конце декабря пожар произошел в здании общежития ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве, которое находится на улице Твардовского в районе Строгино. Возгорание возникло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов. Площадь пожара составила 5 кв. м, из здания эвакуировали 30 человек.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Петровка 38 МВД Пожар
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