В одном из зданий ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, произошел пожар

В одном из зданий МВД на Петровке произошел пожар

Пожар произошел на третьем этаже здания, которое находится на реконструкции. Пятеро человек эвакуировались самостоятельно. По данным Baza, загорелись стройматериалы

Фото: АГН «Москва»

В одном из зданий МВД в Москве на улице Петровка, дом 38, произошел пожар.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции», — сообщили РБК в МЧС, уточнив, что пожар произошел по адресу: ул. Петровка, д. 38, стр. 5.

В ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули пять человек, данных о пострадавших нет. Площадь возгорания составила 15 кв м., причина пожара устанавливаются.

По данным телеграм-канала Baza, загорелись стройматериалы на третьем этаже.

В конце декабря пожар произошел в здании общежития ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве, которое находится на улице Твардовского в районе Строгино. Возгорание возникло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов. Площадь пожара составила 5 кв. м, из здания эвакуировали 30 человек.