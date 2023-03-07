ФСБ раскрыла нелегальных оружейников и изъяла пулеметы и гранаты

ФСБ нашла в России 23 подпольные оружейные мастерские и изъяла пулеметы и гранаты

У нелегальных оружейников изъяли 118 единиц огнестрельного оружия, а также гранаты, мины и снаряды

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ФСБ сообщила о выявлении в России 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Всего в них работали 59 нелегальных оружейников, говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы, поступившем в РБК.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились почти в 30 регионах России в январе 2023 года. Оперативники нашли у нелегальных оружейников 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе два пулемета — «Корд» и РПД, 14 автоматов, три пистолета-пулемета, 28 винтовок, карабинов и ружей, 65 пистолетов и револьверов, два подствольных гранатомета «ГП-25». Также у нелегальных оружейников нашли взрывчатку и боеприпасы, в их числе 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручную гранату («РГД-5», «РГД-33», «Ф-1»), 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 13 тыс. патронов различного калибра.

ФСБ регулярно отчитывается о раскрытии групп нелегальных оружейников. Месяц назад спецслужба сообщила, что в ноябре—декабре 2022 года задержала 93 подпольных оружейника в 38 регионах России.