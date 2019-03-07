МИД Франции заплатит штраф в €450 тыс. за дефицит женщин на важных постах

В 2017 году МИД Франции допустил серьезный дисбаланс по числу мужчин и женщин на руководящих постах. За нарушение закона о равенстве при допуске к работе на госслужбу ведомство оштрафовали почти на полмиллиона евро

Министерство иностранных дел Франции (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Министерство иностранных дел Франции заплатит штраф за то, что в 2017 году не смогло исполнить требование законодательства об обеспечении равенства женщин и мужчин при назначении на руководящие посты, пишет Le Mond.

Сумма штрафа — €450 тыс.

Так называемый «Закон [Франсуа] Совадета», принятый 12 марта 2012 года, устанавливает квоту в 40% для женщин при назначении на руководящие посты на госслужбе и в крупных компаниях.

В 2017 году этот показатель в МИД Франции составил только 29%. Назначенный судом штраф составил €90 тыс. за каждое из пяти недостающих до установленной квоты мест. Один из чиновников министерства сообщил Le Mond, что в 2018 году ситуация была нормализована — был достигнут показатель в 39%.

Как отмечает издание, французский МИД не единственный нарушитель закона. В частности, по этой же причине — нарушение закона о равном представительстве мужчин и женщин на руководящих постах — было также оштрафовано Министерство экономики и финансов. Сумма штрафа для этого ведомства была даже выше — €1,7 млн.