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Общество ,  
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МИД Франции заплатит штраф в €450 тыс. за дефицит женщин на важных постах
В 2017 году МИД Франции допустил серьезный дисбаланс по числу мужчин и женщин на руководящих постах. За нарушение закона о равенстве при допуске к работе на госслужбу ведомство оштрафовали почти на полмиллиона евро
Министерство иностранных дел Франции (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Министерство иностранных дел Франции заплатит штраф за то, что в 2017 году не смогло исполнить требование законодательства об обеспечении равенства женщин и мужчин при назначении на руководящие посты, пишет Le Mond.

Сумма штрафа — €450 тыс.

Так называемый «Закон [Франсуа] Совадета», принятый 12 марта 2012 года, устанавливает квоту в 40% для женщин при назначении на руководящие посты на госслужбе и в крупных компаниях.

В 2017 году этот показатель в МИД Франции составил только 29%. Назначенный судом штраф составил €90 тыс. за каждое из пяти недостающих до установленной квоты мест. Один из чиновников министерства сообщил Le Mond, что в 2018 году ситуация была нормализована — был достигнут показатель в 39%.

Как отмечает издание, французский МИД не единственный нарушитель закона. В частности, по этой же причине — нарушение закона о равном представительстве мужчин и женщин на руководящих постах — было также оштрафовано Министерство экономики и финансов. Сумма штрафа для этого ведомства была даже выше — €1,7 млн.

Что касается ситуации в МИДе, отмечает газета, наибольший дисбаланс между мужчинами и женщинами существует при назначении послов и консулов Франции. Среди послов только 26% женщин (в том числе послы в России, Дании и на Украине). Среди консулов этот процент еще ниже — 24%. В целом на руководящих постах (категории A и A+) в МИД Франции работают 34% женщин, а на должностях исполнителей (категория С) — 67%.

Общество
Всемирный банк определил уровень гендерного равенства в России

Источник Le Mond в МИД сообщил газете, что низкое число женщин на руководящих постах во многом связано с нехваткой женских кадров в дипломатической сфере.

Как ранее писал РБК, Франция входит в число стран, где, по данным Всемирного банка, достигнуто гендерное равенство. Для исследования эксперты оценивали законодательные базы 187 стран, выявляя, какие изменения были внесены туда за последние десять лет и как это повлияло на права женщин.

Только шесть стран набрали по сумме всех аспектов 100 баллов — помимо Франции в этот список вошли Бельгия, Дания, Латвия, Люксембург и Швеция.

При этом эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что именно Франция за последние десять лет достигла наибольшего прогресса в достижении равного для женщин и мужчин положения в обществе — благодаря продуманным реформам.

Россия, согласно данным Всемирного банка, набрала 73,13 из 100 баллов, отстав от большинства бывших стран СССР.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Франция, Министерство иностранных дел, женщины, гендерное равенство
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