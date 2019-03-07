ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Президенту России доверяют 32% граждан страны, выяснил ВЦИОМ. Одобряют работу Владимира Путина на этом посту 64,3% россиян

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / AP)

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за неделю, завершившуюся 3 марта, составил 32%, следует из данных ВЦИОМа.

В конце января рейтинг доверия составлял 32,8%. Начиная с первых дней февраля и до прошлой недели уровень доверия президенту колебался в коридоре 33,9–32,2%.

Последний опрос проводился в период с 25 февраля по 3 марта ​среди россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Данные за эту неделю соответствуют новому минимуму за 13 лет, следует из данных Всероссийского центра общественного мнения, поступивших в РБК.

С этим показателем Путин лидирует в рейтинге доверия политикам. На втором месте остается министр обороны Сергей Шойгу (ему доверяют 14,6% россиян), а на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (13,4%). Премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов, на 0,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Динамика рейтингов по сравнению с данными за 18–24 февраля: