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ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Президенту России доверяют 32% граждан страны, выяснил ВЦИОМ. Одобряют работу Владимира Путина на этом посту 64,3% россиян
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / AP)

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за неделю, завершившуюся 3 марта, составил 32%, следует из данных ВЦИОМа.

В конце января рейтинг доверия составлял 32,8%. Начиная с первых дней февраля и до прошлой недели уровень доверия президенту колебался в коридоре 33,9–32,2%.

Последний опрос проводился в период с 25 февраля по 3 марта ​среди россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Данные за эту неделю соответствуют новому минимуму за 13 лет, следует из данных Всероссийского центра общественного мнения, поступивших в РБК.

С этим показателем Путин лидирует в рейтинге доверия политикам. На втором месте остается министр обороны Сергей Шойгу (ему доверяют 14,6% россиян), а на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (13,4%). Премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов, на 0,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Динамика рейтингов по сравнению с данными за 18–24 февраля:

  • президент России Владимир Путин: 32,8 → 32%
  • министр обороны Сергей Шойгу: 14,7 → 14,6%;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров: 14,1 → 13,4%;
  • премьер-министр Дмитрий Медведев: 8,1 → 7,5%;
  • лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 9,8 → 8,8%;
  • лидер КПРФ Геннадий Зюганов: 6,1 → 6,1.

ВЦИОМ также включил в рейтинг оппозиционера Алексея Навального и телеведущую, участвовавшую в выборах президента, Ксению Собчак, уровень доверия которым зафиксирован на уровне 1,3 и 0,1% соответственно.

Уровень одобрения деятельности президента в конце февраля — начале марта составил 64,3%. Показатель предыдущей недели — 64,8%. Рейтинг находится «в рамках сформировавшегося коридора», отмечает ВЦИОМ.

​Рейтинги одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства за последнюю неделю составили 36,5 и 40,8% соответственно.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ВЦИОМ, Рейтинг, Владимир Путин, опрос общественного мнения
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