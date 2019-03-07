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Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию
По словам ученого, его хотят допросить в качестве подозреваемого по делу о краже. В феврале Владимир Углев уже попадал в поле зрения полиции в связи с другими подозрениями
Владимир Углев (Фото: the_ins_ru / Twitter)

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже. Об этом сам Углев рассказал Би-би-си. В беседе с РБК ученый подтвердил эту информацию.

По словам Углева, утром 7 марта ему позвонили сотрудники правоохранительных органов. Во время разговора они вызвали его на допрос по делу о мелкой краже в одном из санаториев Краснодарского края.

«Звонили по телефону утром, в 11 часов, якобы я совершил мелкую кражу, есть чье-то заявление. Я сказал, чтобы присылали повестку, после чего и приду», — рассказал РБК ученый. Он добавил, что звонившие не уточнили, ни о каком именно санатории идет речь, ни о том, что именно украдено.

РБК запросил комментарий пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Разработчик «Новичка» сообщил о визите полиции из-за листовок о педофиле

Это уже не первый за последнее время случай, когда к Углеву проявляют интерес правоохранительные органы. В феврале ученый рассказывал РБК, что к нему приходили полицейские после того, как неизвестные распространили листовки, где он обвинялся в педофилии. Углев уточнил, что сотрудники полицейского отдела по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних провели тогда осмотр квартиры, после чего он съездил в отдел полиции, где у него сняли отпечатки пальцев.

Углев — бывший сотрудник филиала Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в закрытом городе Шиханы; он утверждает, что участвовал в создании семейства нервно-паралитических веществ «Новичок». Широкую известность получил после серии интервью, которые он дал на фоне ситуации с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии Лондона, Скрипалей отравили «Новичком», а причастны к этому спецслужбы России. Москва обвинения отрицает и упрекает власти Великобритании в сокрытии информации по этому делу и нежелании идти на сотрудничество в его расследовании.

Авторы: Валерий Романов, Мария Бондаренко
Теги: кража, полиция, допрос, новичок
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