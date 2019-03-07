Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

По словам ученого, его хотят допросить в качестве подозреваемого по делу о краже. В феврале Владимир Углев уже попадал в поле зрения полиции в связи с другими подозрениями

Владимир Углев (Фото: the_ins_ru / Twitter)

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже. Об этом сам Углев рассказал Би-би-си. В беседе с РБК ученый подтвердил эту информацию.

По словам Углева, утром 7 марта ему позвонили сотрудники правоохранительных органов. Во время разговора они вызвали его на допрос по делу о мелкой краже в одном из санаториев Краснодарского края.

«Звонили по телефону утром, в 11 часов, якобы я совершил мелкую кражу, есть чье-то заявление. Я сказал, чтобы присылали повестку, после чего и приду», — рассказал РБК ученый. Он добавил, что звонившие не уточнили, ни о каком именно санатории идет речь, ни о том, что именно украдено.

РБК запросил комментарий пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.