Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Поправки в законопроект позволят получить отсрочку от армии для обучения в бакалавриате и магистратуре, а также для обучающихся на подготовительных отделениях вузов и по программам среднего профобразования

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Документ внесла группа депутатов во главе с зампредседателя Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по обороне Владимиром Шамановым.

«Гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (программам бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего профессионального образования», — указывается в законопроекте.

Также еще одну отсрочку смогут получить студенты, которые продолжат обучаться в магистратуре, как и их сверстники, которым исполнилось 18 лет уже после окончания школы.

В январе после принятия законопроекта в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что этот документ исправит ситуацию, когда призывники, воспользовавшиеся отсрочкой от армии еще в школе, не могли получить еще одну для обучения в магистратуре.

«Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры», — рассказал первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов.