Минздрав заявил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих

Минздрав меняет правила перевозки обезболивающих лекарств, в которых по стране нуждаются 800 тыс. человек. Это делается, чтобы избежать срыва их поставок в регионы, возможного из-за решений Росгвардии, указывают в министерстве

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Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила перевозки наркотических и психотропных веществ, чтобы не допустить срыва поставок содержащих их лекарств в регионы согласно плану распределения таких препаратов. О разработке соответствующего проекта постановления правительства РБК сообщили в Минздраве. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Наркосодержащие препараты применяют для снятия боли у пациентов с онкологическими заболеваниями, с терминальной стадией ВИЧ, испытывающих нестерпимые боли в результате травм, после аварий или в послеоперационный период.​

Основной перевозчик наркотических и психотропных лекарственных препаратов в регионы — ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»). «Спецсвязь» должна охранять такие медикаменты либо сама при наличии лицензии на охранную деятельность, либо силами Росгвардии или других охранных ведомств, следует из действующих правил. Однако осенью 2017 года Росгвардия запретила «Спецсвязи» перевозить лекарства самостоятельно из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность. При этом получить ее организация не может, поскольку лицензия выдается только обществам с ограниченной ответственностью, сообщили РБК в пресс-службе «Спецсвязи».

Ограничение поставок

В связи с предписаниями Росгвардии «Спецсвязь» «приостановила деятельность» по перевозке наркотических лекарств, указывает Минздрав в пояснительной записке. Для того чтобы обойти запрет, в ведомстве предложили дать возможность «юридическим лицам с особыми уставными задачами», к которым и относится «Спецсвязь», охранять наркотические лекарства без лицензии, следует из предложений Минздрава. «Проект будет способствовать предоставлению возможности организациям, имеющим развитую логистическую и охранную инфраструктуру, осуществлять перевозку наркотических средств без затрат на дополнительную охрану, которую они могут осуществлять своими силами», — пояснили РБК в пресс-службе Минздрава.

В большинстве регионов России нет альтернативы «Спецсвязи» — коммерческие перевозчики либо не имеют лицензии на оборот наркотических средств, либо осуществляют доставку в ограниченное количество регионов, подчеркивает Минздрав в пояснительной записке. Поэтому приостановка поставок обезболивающих «Спецсвязью» может привести к срыву распределения обезболивающих по российским больницам и аптекам, делают вывод в ведомстве.

«Спецсвязь» не полностью приостановила поставки лекарств, уточнили РБК в пресс-службе ФГУП. Но стоимость доставки резко выросла, потому что компания вынуждена привлекать внешнюю охрану. Кроме того, говорят в «Спецсвязи», ФГУП столкнулось с проблемой поставки препаратов в некоторые регионы России, эти регионы в «Спецсвязи» не назвали.

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Общий объем рынка наркотических анальгетиков за 2017 год составил порядка 2 млрд руб. в оптовых ценах, или 11 млн упаковок, подсчитал для РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Такие препараты для России производит в первую очередь ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ), а также Johnson & Johnson, STADA, КRКА, Takeda, завод «Органика» и др. Основные игроки на рынке наркотических лекарств среди отечественных компаний — МЭЗ, а среди иностранных — STADA.

В STADA РБК сообщили, что сейчас, пока у «Спецсвязи» нет полномочий по охране, препараты компании не поставляются в российские больницы.

Росгвардия забрала оружие

«Спецсвязь» занималась перевозкой и охраной лекарств самостоятельно до ноября 2017 года. 28 ноября Центр лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии в Москве изъял у «Спецсвязи» оружие, после того как обнаружил, что организация работает без лицензии на охранную деятельность.

«Спецсвязь», как рассказали РБК в пресс-службе ФГУП, пыталась решить проблему, организовав переговоры со своим крупнейшим заказчиком — Московским эндокринным заводом. В итоге был заключен трехсторонний договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии, который занимается охранной деятельностью.

Однако эта схема работы имеет несколько «негативных моментов», заметили в «Спецсвязи». В первую очередь, отметили там, увеличилась стоимость перевозки лекарств. Так, доставка по автомаршруту из Москвы до Ярославля груза весом 55 кг ранее стоила 9,7 тыс. руб., а теперь — 22,3 тыс. руб., из которых 17,5 тыс. руб. уходит «Охране», а 4,8 тыс. руб. — «Спецсвязи». Перевозку препаратов и охрану оплачивает Московский эндокринный завод. Доставка по автомаршруту Москва — Вологда весом до 15 кг вместо 1,9 тыс. руб. теперь стоит 38,9 тыс. руб., из которых «Охране» уходит 37,9 тыс. руб., привели данные в «Спецсвязи».

По некоторым грузам и направлениям стоимость доставки увеличилась на 500%, заявил РБК генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев. «Безусловно, это нас как производителя не устраивает, и мы ведем конструктивный диалог с ФГУП «Охрана», Росгвардией и «Спецсвязью», дабы исключить увеличения стоимости наших препаратов и не допустить дополнительной нагрузки на федеральный и региональные бюджеты и бюджет Московского эндокринного завода», — заявил он.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудничество с «Охраной» привело и к увеличениям сроков поставки — подавать заявку на сопровождение во ФГУП «Охрана» надо за трое суток до отправления. Кроме того, вместо плановых маршрутов (на поезде или на сменяющем друг друга автотранспорте) товар доставляется «нарочным порядком» — исключительно на автомобиле, указывают в «Спецсвязи». Еще одна проблема, о которой говорит «Спецсвязь», — ФГУП «Охрана» «не способны оказывать услуги» на всей территории России.

Для возможности перевозить продукцию всех остальных производителей «Спецсвязь» должна провести конкурс на охрану, уточнили РБК в пресс-службе ФГУП. Организация и подведение итогов конкурса займут около полугода, а это, в свою очередь, приведет к значительному удорожанию доставки лекарств для производителей.

РБК ожидает ответ от Росгвардии.

Опасная проблема

Обезболивающие препараты — это необходимая часть ежедневной медицинской помощи, и перебои в их поставках недопустимы, отметила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова. «В обезболивании наркотическими анальгетиками нуждаются пациенты с онкологическими заболеваниями, особенно на последних стадиях, — ежегодно в России от рака умирают 300 тыс. человек. Нечем заменить такие препараты и для пациентов на последних стадиях развития ВИЧ. Когда боль сильная, любые другие препараты использовать бесполезно — они не помогут», — подчеркнула она.

В обезболивании ежегодно нуждаются около 800 тыс. россиян, рассказывала член попечительского совета при правительстве в социальной сфере Нюта Федермессер премьер-министру Дмитрию Медведеву в декабре 2017 года.

В пресс-службе Минздрава РБК заявили, что сейчас ведомство реализует «дорожную карту» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях».