Стоимость парковки в центре Москвы может вырасти вдвое

Департамент транспорта Москвы предлагает повысить суточный тариф на уличный паркинг в центре столицы с 1,2 тыс. руб. до 1,65 — 2,2 тыс. руб. Об этом говорится в проекте постановления мэрии об утверждении "Концепции развития единого парковочного пространства", пишут "Известия".

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Столичные чиновники также полагают, что необходимо устанавливать тариф на уличную парковку таким образом, чтобы в первые часы плата была наименьшей, а затем стоимость услуги увеличивалась. В качестве примера чиновники приводят европейский опыт.

Кроме того, тариф на уличную парковку будет меняться в зависимости от местоположения: чем ближе к центру, тем он будет выше. При этом в департаменте отмечают, что тарифы на московские внеуличные паркинги завышены по сравнению с международным уровнем. На последних парковках стоимость суточного тарифа предлагают снизить на 26%.

Это не все дорожно-транспортные инициативы столичных властей. Накануне заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин рассказал о будущем столичного такси. По словам чиновника, с августа 2013г. власти начнут выдавать новые разрешения только водителям с машинами желтого цвета. Ожидается, что полный переход на желтые авто завершится в 2015г. Кроме того, в департаменте обсуждают возможность допуска такси к выделенным полосам.