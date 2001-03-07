Старинная пушка XVI века как балласт для судна...

Шведская полиция конфисковала бронзовую пушку XVI века, использовавшуюся на барже в качестве балласта. По данным полиции, двухтонная пушка находилась на борту баржи, стоявшей на якоре у небольшого острова неподалеку от Стокгольма.

В отношении 50-летнего владельца баржи, профессионального водолаза, имеющего также собственную лодочную мастерскую, возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется нарушение шведского закона, предусматривающего передачу государству за вознаграждение всех памятников истории, найденных как на земле, так и под водой. В случае признания его виновным, ему грозит четырехлетний срок тюремного заключения.

Но это еще что – недавно в Греции был арестован фермер, укравший античную статую. Мраморная статуя, которую специалисты датируют IV веком до нашей эры, была найдена под небольшим слоем земли на поле, принадлежащем греческому фермеру Димитрису Геракису.

Статуя высотой 1,4 метра без головы изображает древнегреческую богиню плодородия, сидящую на троне и держащую в левой руке голубя. Она весит более тонны и предварительно оценивается в 280 тысяч долларов. Самого фермера обвиняют в нелегальном обладании древностями. Во вторник, 6 марта он предстанет перед судом. Хорошо еще, что статую не использовали в качестве балласта.