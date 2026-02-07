NYT рассказала о росте интереса к играм на свадьбах в США

Участники рынка отметили «изменение в желании людей общаться и играть» после пандемии. Некоторые пары устраивают необычные развлечения, например игру в хоккей прямо в зале

Фото: Denisimo28 / Shutterstock

В США среди планирующих свадьбу молодых людей растет интерес к играм и разного рода интерактивам, которые можно было бы предложить гостям на мероприятии. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на пары и специалистов индустрии.

Издание рассказало истории нескольких молодоженов, которые прибегли к такой практике для развлечения гостей, отказавшись от исключительно традиционных активностей, а именно — ужина и приглашения диджея.

Так, Джоанна и Адриан Киммок пригласили на свадьбу 140 гостей. Она проходила в ресторане Nanina's in the Park в Бельвилле, штат Нью-Джерси, туда был заказан специальный ведущий для проведения игр. Среди таковых были танцевальный конкурс и соревнования для пар: им предлагали узнать партнеров по голосу, стоя спиной к ним, и по прикосновению с завязанными глазами.

Пара вдохновилась другим интерактивным шоу, которое устроили на свадьбе в Испании. Джоанна Киммок объяснила, что, с ее точки зрения, игры — это «отличный инструмент для вовлечения людей». С ней согласились молодожены Эллисон Ричардс и Цзянь Гуань из Лос-Анджелеса: они признались, что когда сами были на чужой свадьбе, то никого не знали, однако игры, с их точки зрения, помогли «раскрепостить» и сблизить гостей.

Участники рынка подтвердили газете рост интереса к играм на свадебных торжествах. Ли Дайсон, владелец компании Hey Mister DJ из Лос-Анджелеса, отметил «изменение в желании людей общаться и играть» после пандемии. Однако популяризация игр все еще идет медленно, и только порядка 30% запросов в агентство в 2025 году включали проведение игровых мероприятий, добавил он.

Компания Minted, специализирующаяся на печати приглашений и разработке свадебных сайтов, в свою очередь, подсчитала, что число упоминаний ключевых слов, таких как «игровое шоу» и «викторина», в ее заказах на оформление интернет-страниц выросло на 57% по сравнению с 2024 годом.

Ведущий Ифе Аде Токан, который проводил свадьбу Киммоков, сообщил, что из 150 свадеб, которые он вел с 2022 года, 130 включали в себя элементы игрового шоу. Он отметил, что игры развлекают гостей и позволяют «сделать лица [на фотографиях] более выразительными».

Кроме классических конкурсов и викторин молодожены, с которыми пообщалась NYT, устраивали и другие интерактивы — например, игру в хоккей прямо в зале. В других случаях жених и невеста сами соревновались с другими парами в викторинах, насколько хорошо они знают своих партнеров, при этом ответы давались на телефонах, а затем выводились на большой экран. Игра шла по раундам.

На одной из свадеб молодожены раздали гостям карточки с фактами о себе, которые позже фигурировали в викторине. Победитель получил приз — право выбрать благотворительную организацию, которой пара пожертвовала $1 тыс. от своего имени. Также на свадьбах играли в «Угадай песню» и «20-секундный вызов» — в течение этого времени крутилось колесо, а участники должны были выполнить задание.

Стоимость услуг ведущего для свадебных интерактивов в США сильно варьируется, начинаясь от $500 и достигая $2,5 тыс. и более, отмечает NYT.

Опрос, проведенный аналитиками маркетплейса цветов и подарков Flowwow в 2025 году, показал, что россияне считают устаревшими свадебными традициями выкуп невесты, запуск голубей, денежные конкурсы и откусывание каравая. Мальчишник, девичник, танец молодоженов и клятвы назвали обязательными только по четверти респондентов.

Опрос, проведенный московскими загсами в том же году, показал, что молодожены отдают предпочтение камерным торжествам, стремятся к уюту и простоте — от выбора площадки до свадебного образа. При этом праздничную программу обязательной считает для себя большинство пар, более 45% приглашают и фотографа, и видеографа на все этапы торжества. Свыше трети опрошенных приглашали на праздник ведущего. Пары также прибегают к нестандартным решениям при выборе букета — например, шоколадного или из перцев чили, и все чаще выбирают одноярусные торты.