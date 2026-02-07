Макрон оценил влияние игр на детей в посте с кадром из GTA: San Andrеas

В своем посте в Х Макрон прокомментировал свои слова о проведении экспертизы влияния видеоигр на молодежь. Политик отметил значимость индустрии видеоигр, которая, по его словам, не отменяет деструктивного влияния на детей

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что всегда поддерживал индустрию видеоигр и киберспорт, однако такая поддержка не исключает необходимости поднять вопрос о влиянии «определенного контента» на молодое поколение. Об этом французский лидер написал на своей странице в соцсети Х, сопроводив свой пост скриншотом из Grand Theft Auto: San Andreas.

Своим постом Макрон прокомментировал недавние заявления, сделанные в интервью YouTube-каналу Brut. Французский президент, в частности, тогда сообщил, что в ближайшие три месяца французские власти намерены обратиться к независимым экспертам для проведения научной оценки влияния видеоигр и ИИ-чатов на несовершеннолетних. «Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Тогда мы предложим правила», — сказал Макрон.

«Я (в очередной раз) расстроил геймеров...» — написал Макрон в Х после интервью. Он добавил, что всегда поддерживал видеоигры и поп-культуру как индустрию — их создание, их культуру и создаваемые ими рабочие места. Он напомнил, что поддерживал французский киберспорт и взял на себя обязательства по структурированию этого сектора, а также по привлечению крупных международных мероприятий во Францию.

«То, что я объявил в интервью Brut <...>, — это не запрет видеоигр: это начало совместного научного исследования, чтобы взглянуть правде в глаза. Спокойно, ясно и со всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул французский президент.

Макрон добавил, что поддержка индустрии видеоигр не отменяет важных вопросов о влиянии определенного контента на молодежь. Он отметил, что некоторых родителей тревожит, что подростки могут сутками играть, в том числе в игры с рейтингом 18+. Это, по мнению французского политика, создает проблемы для общественного здоровья, образования и родительской ответственности, которые необходимо решать.

«Наша обязанность — попросить исследователей, ученых и врачей оценить последствия, развеять заблуждения и внести вклад в общественную дискуссию. Именно это я и делаю: я начинаю серьезную, информированную и спокойную дискуссию», — отметил Макрон.

В 2020 году в журнале Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking были опубликованы результаты исследования, которое продолжалось десять лет. Оно не выявило корреляции между игрой в жестокие видеоигры в детстве и повышенным уровнем агрессии по прошествии этого срока.

Исследователи делали разные выводы насчет влияния видеоигр на поведение человека. Одни утверждали, что видеоигры со сценами насилия моментально провоцируют агрессивное поведение и усугубляют агрессию у враждебно настроенных подростков. Другие эксперты считают, что детей делают агрессивными не игры, а насилие в семье и буллинг в школе и что только 0,4% разных форм агрессии могут быть вызваны жестокими видеоиграми.

В конце января 2026 года Мосгордума представила законопроект об обязательной маркировке видеоигр в зависимости от возраста игрока и блокировку информации в интернете при использовании некорректной маркировки. Поправки, по словам спикера столичного парламента Алексея Шапошникова, будут направлены на усиление механизмов защиты от контента, который может навредить «психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка». Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ, объединяет представителей компаний Hobby World, Geeky House, Loudplay и других) раскритиковала эту инициативу.