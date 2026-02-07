 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Макрон оценил влияние игр на детей в посте с кадром из GTA: San Andrеas

В своем посте в Х Макрон прокомментировал свои слова о проведении экспертизы влияния видеоигр на молодежь. Политик отметил значимость индустрии видеоигр, которая, по его словам, не отменяет деструктивного влияния на детей
Фото: Rockstar Games
Фото: Rockstar Games

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что всегда поддерживал индустрию видеоигр и киберспорт, однако такая поддержка не исключает необходимости поднять вопрос о влиянии «определенного контента» на молодое поколение. Об этом французский лидер написал на своей странице в соцсети Х, сопроводив свой пост скриншотом из Grand Theft Auto: San Andreas.

Своим постом Макрон прокомментировал недавние заявления, сделанные в интервью YouTube-каналу Brut. Французский президент, в частности, тогда сообщил, что в ближайшие три месяца французские власти намерены обратиться к независимым экспертам для проведения научной оценки влияния видеоигр и ИИ-чатов на несовершеннолетних. «Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Тогда мы предложим правила», — сказал Макрон.

«Я (в очередной раз) расстроил геймеров...» — написал Макрон в Х после интервью. Он добавил, что всегда поддерживал видеоигры и поп-культуру как индустрию — их создание, их культуру и создаваемые ими рабочие места. Он напомнил, что поддерживал французский киберспорт и взял на себя обязательства по структурированию этого сектора, а также по привлечению крупных международных мероприятий во Францию.

«То, что я объявил в интервью Brut <...>, — это не запрет видеоигр: это начало совместного научного исследования, чтобы взглянуть правде в глаза. Спокойно, ясно и со всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул французский президент.

Макрон добавил, что поддержка индустрии видеоигр не отменяет важных вопросов о влиянии определенного контента на молодежь. Он отметил, что некоторых родителей тревожит, что подростки могут сутками играть, в том числе в игры с рейтингом 18+. Это, по мнению французского политика, создает проблемы для общественного здоровья, образования и родительской ответственности, которые необходимо решать.

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
Общество
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

«Наша обязанность — попросить исследователей, ученых и врачей оценить последствия, развеять заблуждения и внести вклад в общественную дискуссию. Именно это я и делаю: я начинаю серьезную, информированную и спокойную дискуссию», — отметил Макрон.

В 2020 году в журнале Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking были опубликованы результаты исследования, которое продолжалось десять лет. Оно не выявило корреляции между игрой в жестокие видеоигры в детстве и повышенным уровнем агрессии по прошествии этого срока.

Исследователи делали разные выводы насчет влияния видеоигр на поведение человека. Одни утверждали, что видеоигры со сценами насилия моментально провоцируют агрессивное поведение и усугубляют агрессию у враждебно настроенных подростков. Другие эксперты считают, что детей делают агрессивными не игры, а насилие в семье и буллинг в школе и что только 0,4% разных форм агрессии могут быть вызваны жестокими видеоиграми.

В конце января 2026 года Мосгордума представила законопроект об обязательной маркировке видеоигр в зависимости от возраста игрока и блокировку информации в интернете при использовании некорректной маркировки. Поправки, по словам спикера столичного парламента Алексея Шапошникова, будут направлены на усиление механизмов защиты от контента, который может навредить «психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка». Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ, объединяет представителей компаний Hobby World, Geeky House, Loudplay и других) раскритиковала эту инициативу.

