Ректор Бауманки раскрыл данные об отчислении льготников и олимпиадников

Ректор МГТУ Михаил Гордин сообщил, что студентов всех категорий отчисляют равномерно. В среднем среди всех бюджетников за шесть лет до выпуска не доходит половина, рассказал он Радио РБК

Михаил Гордин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Процент отчисленных из Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана равномерно распределяется между студентами-бюджетниками, платниками и теми, кто поступил по результатам олимпиад или на основании льгот, заявил в интервью Радио РБК ректор вуза Михаил Гордин.

«Все отчисляются абсолютно равномерно: и бюджетники, и небюджетники, и олимпиадники. Инвалиды очень активно отчисляются, потом быстро поступают, для них нет ограничений по попыткам. У нас один парень шесть раз поступал на первый курс», — рассказал он.

Читайте интервью Михаила Гордина 7 февраля на сайте РБК, слушайте на Радио РБК

Он напомнил, что по закону 10% бюджетных мест отводится на поступление без вступительных испытаний для участников военной операции на Украине, еще 10% — для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. По квоте участников военной операции в последние два года почти все 10% мест были заняты. «Они распределяются по направлениям подготовки, и по каждому есть отдельный конкурс для участников или для детей участников СВО. По некоторым направлениям конкурс очень большой, по некоторым — не очень», — сообщил Гордин.

В среднем среди студентов-бюджетников всех курсов за шесть лет университет закончили половина от всех поступивших, сообщил Гордин. «Если посчитать не за шесть лет, а за семь или за восемь, то цифра увеличится: человек отчислился, восстановился, сходил в академ, эта цифра вырастает примерно до 80%. 50% — это очень условная цифра, среднее по больнице, потому что есть определенные специальности, где 30% добегают до результата, а есть такие, где «выживаемость» почти 90%», — отметил он.

Если говорить о студентах, поступивших на платную форму обучения, то среди них до выпуска доходят только 20%, если учитывать тех, кто оплачивал все годы учебы. Гордин пояснил, что чаще всего студентов, поступивших на платную основу, либо отчисляют за неуспеваемость, либо переводят на бюджет за хорошую учебу. «Если платник хорошо учится, то переходит на бюджет, как только освобождается место. Нам не жалко потерять выручку от него, зато мы сохраним [бюджетный] контингент», — сказал ректор.

Министерство науки и высшего образования сообщило, что в 2024/25 учебном году из вузов отчислили каждого десятого студента, или 10,7% от общего количества учащихся. В министерстве указывали, что доля отчисленных по неуспеваемости растет с 2020 года. Там считают, что это связано с повышением требований к академической успеваемости со стороны вузов.

По данным министерства, по причине болезни к концу учебного года прекратили обучение 1,1 тыс. студентов, еще 157,5 тыс. человек ушли по собственной инициативе, а более 186 тыс. отчислены за неуспеваемость, по другим причинам выбыли 147 тыс.