Общество⁠,
0

В Минобрнауки сообщили об отчислении из вузов каждого десятого студента

Минобрнауки: в прошлом учебном году почти 11% студентов были отчислены из вузов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Каждый десятый студент в 2024/25 учебном году был отчислен из высшего учебного заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобрнауки. К началу прошлого учебного года в российских вузах обучалось 4,6 млн человек.

По данным министерства, по причине болезни к концу года прекратили обучение 1092 студента, еще 157,5 тыс. человек ушли по собственной инициативе, свыше 186 тыс. отчислены из-за неуспеваемости, по иным причинам выбыли — 147 тыс.

«Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся», — уточнили ведомстве.

В министерстве добавили, что доля отчисленных по неуспеваемости растет с 2020 года. Это говорит о том, что требования к академической успеваемости со стороны вузов повышаются, считают в Минобрнауки.

Как частные вузы перестали быть «фабриками дипломов» и что их ждет дальше
Фото:Василий Смирнов / Global Look Press

По данным «Анализа рынка высшего образования в России», подготовленного BusinesStat, в 2024 года численность студентов высших учебных заведений в России росла на 3%, до 4,11 млн человек. При этом наблюдается заметное увеличение количества первокурсников в региональных вузах, следует из результатов исследования. Кроме того, в 2024-м выделено рекордное за последние годы количество бюджетных мест — 621 тыс.

Вместе с этим проведенный в прошлом году опрос, что большинство обучающихся (61,2%) совмещают работу и учебу, две трети из них (40,7%) подрабатывают. Также 47,2% участников опроса указали учебу в качестве жизненного приоритета.

Валерия Доброва
студенты отчисления Минобрнауки высшее образование вузы
