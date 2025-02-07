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В Сан-Паулу на пассажирский автобус упал двухмоторный самолет

В Бразилии частный самолет упал на пассажирский автобус. Два человека погибли, еще двое пострадали. Сведений о состоянии последних пока нет

В Сан-Паулу на пассажирский автобус упал двухмоторный самолет
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В бразильском Сан-Паулу самолет упал на проезжую часть и загорелся, сообщила пожарная служба города в соцсети X.

По данным портала G1, самолет упал на пассажирский автобус. Как минимум два человека погибли, еще два пострадали, пишет Istoe.

Министр общественной безопасности штата Сан-Паулу Гульерм Деррит уточнил, что потерпевший крушение самолет был двухмоторный.

Это было частное воздушное судно King Air F90, которое вмещает восемь человек, пишет G1. Как уточнили в пожарной службе, на его борту были два человека.

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Фото:Xinhua / Global Look Press

Инцидент произошел в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. Перед падением самолет попытался совершить экстренную посадку, отмечает G1. Сведений о состоянии пострадавших нет.

В тушении пожара задействовано десять единиц техники.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Бразилия авиакатастрофа жертвы Автобус пострадавшие пожар
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