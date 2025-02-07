В Новосибирской области разобрали севший в пшеничном поле самолет
В Новосибирской области разобрали на части севший в пшеничном поле самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии». На фотографиях и видео показано, что от корпуса остались крупные и мелкие детали — хвост, части крыльев и фюзеляжа.
12 сентября 2023 года самолет А320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на пшеничное поле в районе деревни Каменка в 180 км от Новосибирска. На борту было около 170 человек, но никто не пострадал.
Расследование показало, что у самолета возникли проблемы с «зеленой» гидросистемой из-за дефекта в механизме шасси. Кроме того, экипаж совершил ошибку при определении положения шасси и расчете объема топлива, необходимого для полета в Новосибирск. В результате топлива не хватило, и экипаж был вынужден совершить посадку в поле.
Росавиация также отметила «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, в том числе к взаимодействию между собой, и их «безрассудные действия» в аварийной ситуации.
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