Суд в ДНР приговорил 33 украинских военных к срокам до 29 лет
Верховный суд ДНР приговорил 33 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет по делу об обстрелах ряда населенных пунктов в республике, сообщили в пресс-службах Генпрокуратуры и Следственного комитета.
В отношении бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ вели дело по нескольким уголовным статьям: ч. 1 ст. 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство общеопасным способом, группой лиц, по мотивам политической и идеологической вражды), ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).
По версии следствия, украинские военные сделали не менее 15 выстрелов осколочно-фугасными снарядами в сторону жилых домов, расположенных в населенных пунктах Заиченко, Саханка, Дзержинский, Сартана, Талаковка и Старый Крым в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года, в результате которых погиб человек, еще один пострадал.
По данным Генпрокуратуры, оказались повреждены и уничтожены 42 домовладения и два транспортных средства.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
вынес заочный приговор в отношении военнослужащего Нацгвардии Украины Александра Зажиренко за пытки и убийство российского военнопленного в Мариуполе. Он получил 28 лет лишения свободы.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько