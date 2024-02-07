Суд в ДНР приговорил 33 украинских военнослужащих к срокам от 27 до 29 лет

Суд в ДНР приговорил 33 украинских военных к срокам до 29 лет

Верховный суд ДНР вынес приговор по делу об обстрелах ряда населенных пунктов. Подсудимые украинские военные служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригаде ВСУ

Фото: Генпрокуратура России / Telegram

Верховный суд ДНР приговорил 33 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет по делу об обстрелах ряда населенных пунктов в республике, сообщили в пресс-службах Генпрокуратуры и Следственного комитета.

В отношении бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ вели дело по нескольким уголовным статьям: ч. 1 ст. 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство общеопасным способом, группой лиц, по мотивам политической и идеологической вражды), ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).

По версии следствия, украинские военные сделали не менее 15 выстрелов осколочно-фугасными снарядами в сторону жилых домов, расположенных в населенных пунктах Заиченко, Саханка, Дзержинский, Сартана, Талаковка и Старый Крым в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года, в результате которых погиб человек, еще один пострадал.

По данным Генпрокуратуры, оказались повреждены и уничтожены 42 домовладения и два транспортных средства.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.