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Общество ,  
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Дом взлетел на воздух из-за взрыва газа в Ингушетии. Видео

Появились кадры взрыва газа в частном доме в Ингушетии
Взрыв газа произошел в частном доме в сельском поселении Новый Редант, пострадали два человека

Дом взлетел на воздух из-за взрыва газа в Ингушетии. Видео
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Взрыв газа произошел в частном доме в сельском поселении Новый Редант в Ингушетии. Сигнал об этом поступил в МЧС в 10:20 мск.

По данным регионального МЧС, пострадали два человека, их доставили в Малгобекскую центральную районную больницу.

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Юлия Овчинникова
Россия Ингушетия взрыв газ МЧС
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