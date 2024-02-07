Дом взлетел на воздух из-за взрыва газа в Ингушетии. Видео
Взрыв газа произошел в частном доме в сельском поселении Новый Редант в Ингушетии. Сигнал об этом поступил в МЧС в 10:20 мск.
По данным регионального МЧС, пострадали два человека, их доставили в Малгобекскую центральную районную больницу.
Для устранения последствий ЧП привлечены 12 спасателей и четыре единицы техники.
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