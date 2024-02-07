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Бывший гендиректор Большого театра возглавил проект «Театральный маршрут»

Экс-гендиректор Большого театра Урин возглавил проект «Театральный маршрут»
Владимир Урин возглавил театральный проект, который займется отбором лучших спектаклей и показом их в российских регионах
Владимир Урин
Владимир Урин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил новый проект «Театральный маршрут», об этом рассказал он сам в интервью подкасту «Культурная страна».

По словам Урина, проект создан для того, чтобы показать лучшие спектакли российских театров в регионах. «Речь идет об очень осознанной программе, когда лучшие спектакли, которые оценены прессой, критиками, которые вызвали наиболее серьезный общественный резонанс, интерес к ним, могли бы поехать в Россию... Речь идет о том, что мы со специалистами отсматриваем, определяемся с лучшими спектаклями, делаем программу, находим партнеров, способных нас поддержать. Эти проекты все полностью делаются на спонсорские средства... Мы выбираем готовые театральные спектакли, делаем программу и везем ее в Россию. Не из России свозим в Москву, для того чтобы определить тех, кто сегодня с точки зрения творческой наиболее интересен и кого необходимо отметить, а наоборот, везем для того, чтобы Россия имела возможность познакомиться с этими лучшими спектаклями», — говорит экс-глава Большого театра.

Он отмечает, что в рамках проекта планируется привозить спектакли не только в мегаполисы, но и в города с небольшим населением. «Дело все в том, что приезд спектакля — основа события. А рядом с этим — семинары, круглые столы, лаборатории, мастер-классы... Приезд спектакля должен стать только поводом, событием», — говорит Урин.

Проект коснется в основном драматического театра, отмечает Урин. Он откроется в Перми спектаклем Московского художественного театра «Маскарад с закрытыми глазами».

Урин уволился из Большого театра в ноябре 2023 года по собственному желанию. Эта просьба была удовлетворена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Позднее стало известно, что Урина в должности сменил художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

В середине января стало известно, что Урин стал президентом некоммерческого благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».

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