В Латвии загорелось поставлявшее дроны на Украину предприятие

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 15:53
«К 2030 году вырастут до $15 тыс.». Экстремальный прогноз по акциям Tesla Инвестиции, 19:39
«Серый» майнинг. Как добывать биткоин и не иметь проблем с законом Крипто, 19:37
Рядом с пунктом выдачи Wildberries в Москве прорвало теплотрассу Общество, 19:28
Spiegel сообщил о планах ФРГ поставить Украине 178 танков Leopard 1 Политика, 19:18
Дзюба договорился о переходе в «Локомотив» Спорт, 19:16
Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч. Видео Политика, 19:10
Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,7 тыс. Общество, 19:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Из дома в Тульской области извлекли семерых человек после взрыва газа Общество, 18:59
Журова назвала русофобией предложение мэра Парижа по «россиянам-беженцам» Спорт, 18:54
«Сибирь» первой из Восточной конференции КХЛ вышла в плей-офф Спорт, 18:52
В Латвии загорелось поставлявшее дроны на Украину предприятие Общество, 18:51
Пожарные спасли ребенка из частично разрушенного дома в Тульской области Общество, 18:46
7 лучших «умных» колонок 2023 года. Сравниваем SberBoom и другие модели Life, 18:34
СК завел уголовное дело из-за взрыва жилого дома в Тульской области Общество, 18:33
Общество ,  
0 

В Латвии загорелось поставлявшее дроны на Украину предприятие

Фото: anjo_lv / Twitter
Фото: anjo_lv / Twitter

В Латвии загорелся один из корпусов предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, передает LSM. В компании подтвердили, что возгорание произошло на производственном объекте.

Местных жителей просят держаться подальше от дыма из-за угрозы отравления вредными веществами.

Edge Autonomy является одним из ведущих производителей дронов в Латвии, продукция компании поставлялась в том числе на Украину для использования в армии.

Материал дополняется.

Теги
беспилотники Латвия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter