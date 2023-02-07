В Латвии загорелось поставлявшее дроны на Украину предприятие

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В Латвии загорелся один из корпусов предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, передает LSM. В компании подтвердили, что возгорание произошло на производственном объекте.

Местных жителей просят держаться подальше от дыма из-за угрозы отравления вредными веществами.

Edge Autonomy является одним из ведущих производителей дронов в Латвии, продукция компании поставлялась в том числе на Украину для использования в армии.

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