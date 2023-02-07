WSJ сообщила об увеличении числа бездомных на востоке США
В нескольких штатах в Новой Англии на восточном побережье США в последние годы резко выросло число бездомных: динамика там опережает средний показатель по стране; пандемия коронавируса подстегнула рост численности населения, проблему также обострило повышение арендной платы, пишет газета The Wall Street Journal.
В отчете правительства США за декабрь сказано, что число бездомных в Род-Айленде в начале прошлого года оценили в 1,6 тыс., это на 24% больше показателей 2021 года и на 43% — 2020-го. Число лиц без собственного жилья в штатах Мэн и Вермонт с 2020 года выросло 110 и 150% соответственно.
В Массачусетсе в конце января зарегистрировали около 3,9 тыс. бездомных семей, находившихся в приютах для чрезвычайных ситуаций (включая мотели и отели), что служит рекордным показателем за несколько лет. В последние три года число бездомных там падало. Массачусетс — единственный штат в регионе, где власти обязаны по закону предоставлять приют бездомным.
В Вермонте зарегистрировали в прошлом году 2,7 тыс. бездомных, в департаменте штата по делам детей и семей указали, что облегчить подсчет числа нуждающихся помогла федеральная программа по их размещению в отелях и мотелях, запущенная во время пандемии коронавируса. Власти штата направили средства на помощь в том числе тем, кто временно проживали у других лиц и обычно не включались в статистику бездомных.
«Это определенно пролило свет на количество людей в Вермонте, которые испытывают огромную нехватку жилья», — подчеркнула Сара Филлипс, глава управления экономических возможностей департамента по делам детей и семей.